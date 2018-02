Thiago Motta: "Si es para buscar el 0-0 es mejor no ir al Bernabéu"

El italo-brasileño del París Saint-Germain Thiago Motta aseguró que su equipo no irá al Bernabéu a buscar el empate contra el Real Madrid en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones y dijo que saltará con sus valores ofensivos y "sin pensar en el partido de vuelta".

"En nuestra mente es más importante el partido de ida. Tenemos que jugar sin pensar en el de vuelta (...) No hay que comerse la cabeza con cálculos que no sirven para nada (...) No tenemos que ir allí para defender, porque es imposible ante un equipo como el Madrid", señaló el exbarcelonista en una entrevista que este martes publica la revista France Football.

Motta, que ganó la Liga de Campeones con el Barcelona en 2006 y con el Inter de Milán en 2010, afirmó que cuando tengan el balón "habrá que atacar" porque "si es para buscar el 0-0 es mejor no ir". "Esta calificación nos la tendremos que ganar", aseguró.

El veterano centrocampista de 35 años, cuya presencia en el once inicial no está asegurada porque sale de una prolongada lesión, aseguró que el PSG será "fiel a su identidad" que pasan por un juego ofensivo, lo que "no significa que tengamos que salir al abordaje".

Sobre el mal momento que atraviesa el Real Madrid, Motta aseguró que el equipo ya ha ganado la Liga de Campeones en el pasado sin estar bien en su campeonato, aunque precisó que "en un partido como este el pasado no cuenta".

El italo-brasileño reconoció que ambos equipos se juegan mucho: "La historia del Madrid en la Liga de Campeones tiene un gran peso. Además, es lo único que se juegan ya. Pero para el PSG tampoco es suficiente ganar solo la liga".

Afirmó que el PSG forma parte de los seis equipos que pueden levantar el trofeo este año y consideró que ha "cambiado de dimensión" con la llegada de Neymar. "Teníamos la base pero nos faltaba un jugador de esa talla. Ahora tenemos el talento que puede marcar la diferencia en todos los partidos. Nuestro papel es ayudarle al máximo", dijo.

"Tengo el privilegio de jugar junto a jugadores como Neymar. Es poco habitual en una carrera. Pero ya lo hice en el pasado con Ronaldinho y Leo Messi", agregó.