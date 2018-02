Carolina Herrera pone fin a sus 37 años de directora creativa

Carolina Herrera se despide de las pasarelas tras presentar su última colección otoño 2018 en la Semana de la Moda de Nueva York. Con esta decisión, da comienzo a una nueva etapa donde relegará la dirección creativa a su sucesor Wes Gordon, diseñador de 31 años. La diseñadora venezolana será la embajadora de la marca que lleva su nombre declarando que no será su retirada, sino el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional, como dijo a The New York Times.

El desfile de la marca tuvo lugar este lunes en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) presentando una colección fiel a la elegancia que la caracteriza. Esta nueva temporada da la bienvenida a colores intensos, ricos tejidos y siluetas femeninas. La paleta de colores incluye el rojo, el azul Patmos y el amarillo, sin olvidar los colores insignia de la casa: el negro y el blanco brillante. Destacan las creaciones de animal print en lamé y de plumas de avestruz con flecos metálicos. Las propuestas de noche adquieren protagonismo con tejidos esculpidos por drapeados tules y seda de tafetán culminando así el último desfile de la icónica diseñadora.