El bloque independentista escenifica su división

JxCat y ERC han escenificado este martes sus divisiones en relación a dos asuntos del orden del día en Cataluña: la modificación de la Ley de la Presidencia y la demanda al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo por parte de Roger Torrent.

Las dos formaciones se han enfrentado durante la reunión de la Mesa del Parlament por la modificación de la Ley de la Presidencia para facilitar la investidura a distancia del candidato Carles Puigdemont (JxCat), han explicado diversas fuentes parlamentarias.

JxCat registró el viernes una iniciativa en solitario para modificar esta ley y legalizar una investidura telemática, y lo habitual hubiera sido que la Mesa lo analizara en su reunión de este martes.

Pero el presidente, Roger Torrent, no lo incluyó en el orden del día porque la propuesta que registró JxCat tenía defectos de forma que hubieran provocado que se rechazara directamente. Fuentes del entorno de Torrent han indicado que, al no llevarse la iniciativa a la reunión de este martes, JxCat tiene ahora margen de modificar su petición y hacer que no tenga defectos de forma.

Las explicaciones de Torrent alegando que esos defectos de forma habrían supuesto el rechazo de la propuesta no han convencido a JxCat y se ha producido un rifirrafe de reproches con Torrent, una situación "tensa, que evidencia que hay muchas disputas" entre ambos partidos, según las citadas fuentes. Este episodio ha provocado que la reunión de la Mesa haya sido más larga de lo habitual y que haya durado casi tres horas, con un inhabitual receso de unos 15 minutos.

JxCat critica a Torrent por acudir a Estrasburgo de "forma unilateral"

Por otro lado, JxCat ha criticado a Roger Torrent por su decisión "arbitraria y unilateral" de presentar una demanda al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo y ha avisado de que este paso puede "chocar" con la estrategia de defensa de Carles Puigdemont.

Los diputados de JxCat Eduard Pujol y Gemma Geis, en una rueda de prensa en el Parlament, han admitido que han acogido con "perplejidad" el anuncio de Torrent de acudir a Estrasburgo, sensación que han compartido esta mañana en una conversación por videconferencia con Carles Puigdemont.

Pujol ha señalado que las garantías para la investidura de Puigdemont "no hay que ir a buscarlas demasiado lejos, ni en Estrasburgo ni en ningún otro lugar", ya que las tienen "al alcance" en el reglamento del Parlament: "Lo que tenemos que hacer es creérnoslo y ponernos en marcha", ha zanjado.

El portavoz adjunto de JxCat ha cuestionado que Torrent haya decidido pedir al TEDH que adopte medidas cautelares para garantizar los derechos que considera que tiene Puigdemont para ser elegido presidente de la Generalitat "sin comentarlo con el afectado". Pujol considera que no se debería haber hecho de esta manera porque "choca frontalmente con estrategias de legítima defensa" del propio Puigdemont.

"Nos hubiéramos sentido más cómodos con más diálogo", ha remarcado Pujol, que ha opinado que si algún día hay que acudir a Estrasburgo será más adelante y con una "gran causa catalana", que debería servir, a su juicio, para denunciar el conjunto de los "agravios" del Estado.