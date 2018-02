Cs logra poner en su contra a todo el hemiciclo con su iniciativa sobre los atentados de Cataluña

No es fácil encontrar un debate en el que, desde sus propias posiciones, ERC coincida con el PP, o el PSOE con el PdCat, y todos ellos entre sí en los reproches a otra fuerza política en el pleno del Congreso. Y eso es lo que este martes ha conseguido Ciudadanos con su proposición no de ley en la que instaba a abrir una comisión de investigación sobre los errores y la descoordinación en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y emplazaba a aclarar si “el proceso independentista ha podido afectar negativamente a la coordinación entre cuerpos” de seguridad y a “la gestión de la lucha antiterrorista”.

La iniciativa ha cosechado una lluvia de agrias críticas de todo el arco parlamentario, empezando por el PP que ha reprochado a su socio de investidura "el monumento al oportunismo político" que entraña una iniciativa que, en palabras del diputado José Alberto Martín Toledano, sólo "busca votos y el aprovechamiento político de los atentados y de las circunstancias en Cataluña", en un asunto, la lucha antiterrorista que debe basarse en el acuerdo y el consenso.

No menos duro ha estado el portavoz socialista, Felipe Sicilia, que ha acusado a Ciudadanos de convertir en una auténtica perversión la identificación entre terrorismo e independentismo y ha pedido a la formación naranja que "si quiere buscar votos lo haga con otros temas en los que pueda competir con el PP pero no con el terrorismo". "No todo vale", ha remachado Sicilia que ha acusado a Ciudadanos de olvidar lo que es el sentido de estado en lo que tarda en salir una encuesta en el CIS.

Tanto el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, como el PNV, han destacado la importancia de unir y no confrontar en la lucha antiterrorista y de abordar estas cuestiones en los ámbitos adecuados para ello. Para el diputado vasco, Mikel Legarda, no hay nada peor para la seguridad que abrir en canal un debate sobre supuestos errores de coordinación en un foro parlamentario, mientras que la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha reprochado a Ciudadanos no mirar a las víctimas con su iniciativa sin buscar tan sólo el desgaste del adversario.

Tanto Martín, como Feliú Guillaumes, del PdCat, han recordado además que la investigación sobre los atentados está bajo secreto, de modo que abrir ahora una comisión de investigación sólo permitiría hacer ruido pero no serviría para nada además de suponer una falta de respeto al trabajo de la justicia. Gabriel Rufián, de ERC, ha acusado a Ciudadanos de usar los atentados para criminalizar y desprestigiar a los Mossos y les ha pedido que "mientras no quieran conocer la verdad, se dediquen a ir a los platós a contar noticias".

El encargado de defender la iniciativa de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha invertido la carga de la prueba y ha señalado que no son ellos los que están obligados a explicar por qué hay que investigar estos hechos sino que debe ser el resto de grupos los que respondan por qué no quieren que se investiguen. Girauta ha señalado que es necesario clafiricar lo que ocurrió, incluido el papel de los Mossos y las acusaciones de destrucción de pruebas con la alerta de la CIA sobre posibles atentados yihadistas en las Ramblas, y ha recordado que investigaciones de ese tipo se han abierto en otros países azotados por el terrorismo, como Estados Unidos o Francia.