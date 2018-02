La AUGC y Podemos exigen responsabilidades por las patrulleras inoperativas en África

No solo la mala situación técnica de las patrulleras en Mauritania y Senegal, lo que preocupa a la Asociación Unificada de Guardias Civiles es que “se haya podido poner en peligro la seguridad de los compañeros, al participar en un operativo de Frontex sin el sistema de comunicaciones reglamentario”, explica su portavoz Juan Fernández a la Cadena SER. La AUGC ha exigido por escrito a la Dirección General de la Guardia Civil que explique “lo que ocurre en Mauritania y Senegal, el mal estado del material con la que están trabajando con los guardias, veníamos denunciando la mala situación de las patrulleras hace tiempo, esto no puede continuar así”, añade Fernández.

Juan Antonio Delgado, que hasta su entrada al Congreso como diputado de Podemos ejercía de Guardia Civil, ha registrado una ristra de preguntas en el Congreso para que Zoido explique “por qué presume de un despliegue que tiene abandonado”.

Podemos pregunta por escrito a Zoido cómo fue posible que se autorizara usar una patrullera averiada de un operativo de Frontex, que explique los informes internos de la Guardia Civil que hablan de la “inoperatividad” de las embarcaciones y el coste de las reparaciones. También demanda la suma a la que asciende el viaje del Ministro a esos dos países y si “no se podrían haber reparado las embarcaciones con el dinero que ha costado el viaje de Zoido”.

En Mauritania estarán operativas en marzo según el Instituto Armado

Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil han añadido hoy, tras la publicación de la noticia por la Cadena SER, que una de las patrulleras va a pasar precisamente revisión hoy 13 de febrero en Mauritania y que se espera que las dos allí desplegadas estén operativas en marzo. Estas fuentes hablan de 4 patrulleras españolas y 4 cedidas en total y reconocen que de las que siguen siendo aun de la Guardia Civil solo funciona una.

Insisten estas fuentes en que las operaciones se han seguido realizando “con los medios donados por España” en referencia a las patrulleras que en la época de Zapatero donó el Estado Español al mauritano y al senegalés, dos en cada caso.

Sobre Senegal reconocen que solo hay ocho Guardias Civiles frente a los 25 de Mauritania, y lo explican diciendo que es porque una de las patrulleras no está operativa. Es decir, no se aplica el mismo criterio que en Senegal de mantener el mismo dispositivo aunque las embarcaciones de bandera española no funcionen.