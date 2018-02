El juego sucio de Antena 3 y Telecinco

Cuando parecía que Antena 3 y Telecinco habían enterrado el hacha de guerra, ambas cadenas vuelven a las andadas.

Tras dos años de espera, la cadena de Mediaset anunciaba la semana pasada que el próximo miércoles 14 de febrero era el día elegido para estrenar La verdad, su nueva apuesta en materia de ficción.

Desde entonces, la cadena empezó a intensificar la promoción de la serie protagonizada por Elena Rivera y Jon Kortajarena, realizando incluso una cuenta atrás sus redes sociales.

Todo iba sobre ruedas hasta que Antena 3 decidió sacar su as en la manga para boicotear el debut de La verdad con la emisión de Palmeras en la nieve, la taquillera película de Atresmedia protagonizada por Mario Casas.

Vuelve la contraprogramación

Con el fin de proteger la serie de este largometraje de éxito, Telecinco decidió jugar este lunes al despiste, indicando en su programación que este miércoles emitiría en prime time un espacio bajo el nombre de La noche de La verdad.

Hay que recordar que la Ley obliga a las televisiones a compartir sus parrillas con tres días de antelación. Una vez cumplido el plazo, no se pueden hacer cambios de programación, aunque sí sobre los horarios señalados. Este vacío legal es el que permite a Telecinco emitir, o bien un especial de La verdad, o estrenar directamente el primer capítulo de la serie.

Por su parte, Antena 3 también jugó al despiste con la emisión de Palmeras en la nieve. Concretamente, en su parrilla ya no aparecía el estreno de la película, sino un contenedor denominado La noche de: Palmeras en la nieve.

A estas alturas, la audiencia todavía no tiene claro qué verá este miércoles en horario de máxima audiencia. Mientras que Antena 3 sigue sin aclarar qué hará al respecto, Telecinco sí ha confirmado que finalmente no estrenará La verdad. En su lugar programará una nueva gala de Got Talent.