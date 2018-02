Estas son las canciones de amor más escuchadas por los españoles, según Spotify

Por norma general, cada pareja tiene "su" canción. Un tema (ya sea romántico o no) que rememora el momento en el que conociste a tu media naranja, esa sintonía que no puedes sacar de tu cabeza o las frases que tanto te recuerdan al inicio de tu relación con esa persona tan especial. Pero la banda sonora de nuestras vidas no está compuesta de una única canción, tal y como demuestra Fuego y Chinchetas.

Con motivo del día de San Valentín, la plataforma de música en streaming Spotify ha dado a conocer cuáles son las canciones de amor más escuchadas por los españoles. Pero no solo eso, también ha dado a conocer cuáles son las canciones favoritas de los españoles para los momentos de pasión incluso para las roturas sentimentales.

De 'Tu canción' a Ed Sheeran

Según datos facilitados por la compañía, la canción de amor favorita de los españoles a día de hoy es 'Tu canción'. El tema que representará a España durante la próxima edición de Eurovisión, que será interpretado por los concursantes de Operación Triunfo Amaia y Alfred, destaca en la opción preferente de todas aquellas personas que buscan una canción romántica.

En este listado también podemos encontrar otros temas como 'Quisiera parar el tiempo' y 'La isla del amor', de Maki y Demarco Flamenco, 'Perfect', de Ed Sheeran o 'El baño', de Enrique Iglesias. El top 10 lo completan Nyno Vargas con 'Traidora', Morat y su 'Besos en guerra', Antonio José con 'Me haces falta', Pablo Alborán con 'No vaya a ser' y Fondo Flamenco con 'Escúchame Mujer'.

De la pasión a la ruptura

Por otro lado, Spotify también ha revelado las canciones favoritas de los españoles para los momentos de pasión y para sobreponerse a una ruptura. En la primera categoría destaca 'Arde', la canción de la también concursante de Operación Triunfo Aitana. La plataforma de música en streaming también destaca otros temas como 'Earned It' de The Weeknd y 'Sexy and I Know It', de LMFAO.

En lo que respecta a las canciones para afrontar las rupturas, Spotify destaca 'Stones' de ZiBBZ (otra de las canciones que participará en Eurovisión 2018) por encima de otros temas como 'A thousand times', de Angie Ott y 'Kiss Me', de Naeman.