Mauricio Pochettino no solo está haciendo del Tottenham un equipo temible en Europa, sino que su comportamiento fuera de los terrenos de juego también le está haciendo labrarse un nombre y hacerse respetar. En un día que era uno de los más importantes de su carrera como entrenador y ante un reto enorme como jugar en Turín, Pochettino sorprendió a todo el mundo con unas palabras conmovedoras.

Pochettino abre la puerta a que Ryan Mason regrese al Tottenham como entrenador. Hoy se supo que deja el fútbol a los 26 años por un golpe con Cahill. Detallazo del técnico. pic.twitter.com/4XnUf4BDYd — A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) 13 de febrero de 2018

Ryan Mason, jugador de Hull City, había anunciado su retirada unas horas antes. El centrocampista sufrió una fractura de cráneo el pasado año tras un golpe con Cahill, después de una operación y una recuperación muy complicada, el futbolista tuvo que anunciar su retirada prematura ante los riesgos de seguir jugando. ¿Y qué tiene que ver esto con Pochettino? Pues mucho, porque la historia del entrenador argentino en el Tottenham no se entiende sin Mason.

Cuando Mauricio llegó a Londres, el jugador iba de cesión en cesión sin apenas contar para los Spurs, pero eso cambió. Aterrizó Pochettino e hizo debutar a Mason en White Hart Lane. El centrocampista y el técnico congeniaron, se hicieron amigos, y su proyección le hizo debutar con Inglaterra en un partido frente a Italia. Mason explotó como jugador de fútbol gracias a Pochettino, y el entrenador encontró un jugador comprometido del que nadie le había hablado.

Cuando ayer preguntaron a Pochettino por la retirada de Mason, el argentino no se escondió. “La puerta está abierta para ayudarlo de mi parte y todo el staff técnico. Porque lo amamos a él, amamos a Rachel (su prometida), a George (su hijo) y a toda su familia. No te preocupes, Ryan, serás una persona exitosa fuera del campo. No tengo duda”, respondió Mauricio, que dejó claro que quiere a Mason de nuevo a su lado. Un gesto de gratitud enorme.