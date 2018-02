Un mes sin pitar para Medié Jiménez, árbitro del Valencia - Levante

El colegiado Medié Jiménez estará un mes sin pitar en LaLiga ya que, tal y como ha informado la Cadena SER, el colegiado ha sido sancionado con dos partidos sin pitar por parte del Comité Técnico de Árbitros de la Federación después su mala actuación en el último derbi valenciano jugado en Mestalla y que acabó con un Valencia 3 - Levante 1.

El motivo de la sanción no es que anulase un gol legal a Coke por una falta inexistente, pues fue un empujón de Gabriel a Gayà, compañeros. El Comité considera que ese fallo responde a un error de apreciación y no debe ser sancionado.

La razón por la que el Comité no dará partidos a Medié Jiménez durante el mes que viene es que tras el penalti de Rober Pier sobre Zaza -penalti que no era según Iturralde González- amonestó a Antonio Luna, que no había cometido la infracción, un error técnico que sí será sancionado.

Este error sí que se considera lo suficientemente grave como para ser sancionado, que es lo que ha hecho el Comité Técnico de Árbitros y que dejará en la 'nevera' a Medié Jiménez durante un mes.