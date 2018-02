La hilarante reacción de un anciano al descubrir que tiene 98 años

"¿Cómo me he hecho así de viejo tan rápido?" Un anciano de Omaha, ciudad integrada dentro del estado de Nebraska (Estados Unidos), triunfa en redes sociales gracias a un vídeo en el que se muestra su divertida reacción al descubrir que tiene 98 años y no 79, como pensaba.

El vídeo, que ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones, comienza cuando el hijo le pregunta a su padre sobre su edad: "¿Sabes cuántos años tienes?". Es entonces cuando, decidido, el hombre le responde que tiene 79 años. Sin embargo, su hijo le responde que se ha quedado corto. Por esa misma razón empieza a decir números hasta que acierta su edad actual.

"¿Tengo 89 años?"

Después de descubrir que no tiene 79 años, el anciano le pregunta a su hijo si tiene 89. Una vez más, el hombre le responde que no, lo que provoca las risas del protagonista de la historia. Es entonces cuando comienza a decir números de manera aleatoria para ver si acierta finalmente su edad. "¿Tengo 90 años?, ¿91?, 2?, 3?, 4?, 5?, 6?, 7?...8?".

Al llegar al número 98, el hijo le confirma a su padre que esa es su edad. De hecho, le explica que cumplirá 99 en verano. El hombre, incrédulo, asegura que el no es tan viejo. Segundos más tarde, y tras interiorizar su nueva edad, el anciano se pregunta cómo ha envejecido tan rápido y cómo puede ser tan viejo entre varios improperios.

"¡Voy a cumplir 100 años el año que viene!"

Después de descubrir su verdadera edad, el hombre empieza a hacer cálculos y se da cuenta de que el año que viene cumplirá cien años: "Yo nací en 1919... en qué año estamos, ¿en 2018? ¡Voy a cumplir cien años el año que viene!".

Tras descubrir que es más viejo de lo que creía, y que el año que viene llegará a la centena, el anciano reconoce que en 2019 se convertirá en "un viejo de mierda": ¡El año que viene voy a ser un puto viejo!" Una hilarante reacción para un hombre que reconoce su edad con humor que triunfa en las redes sociales.