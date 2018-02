Rajoy defiende meter en los colegios valores de las Fuerzas Armadas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este miércoles que los alumnos aprendan en las aulas los valores de las Fuerzas Armadas y su misión de garantizar la libertad y democracia en España, algo que el diputado de ERC Gabriel Rufián considera que se acerca a la educación instaurada con el franquismo en 1939.

Rajoy y el portavoz adjunto de ERC en el Congreso han mantenido este debate en el pleno del Congreso durante la sesión de control al Gobierno después de un acuerdo firmado entre los ministerios de Defensa y Educación para incluir la denominada cultura de defensa entre las materias que se imparten a los alumnos de Primaria y Secundaria.

"Siempre he pensado que es muy positivo que los jóvenes aprendan a respetar los valores universales, sociales y democráticos que recoge la Constitución", ha sostenido el jefe del Ejecutivo después de que Rufián le preguntase si el Gobierno tiene el objetivo de "recuperar" el ideario franquista.

"Con todos mis respetos, yo estoy más actualizado que usted y por eso no me voy a remitir lo que ocurría hace 80 años. Yo voy a hablar de la España constitucional", ha respondido Rajoy. El presidente del Gobierno ha asegurado no entender "absolutamente nada" de la pregunta de Rufián, a quien por otro lado ha pedido que no justifique que entonces no estaba en el Congreso, porque sí que estaba el "líder natural" de Esquerra en la Cámara, Joan Tardá, apoyando esas leyes.

Además, Rajoy ha subrayado que como español se siente "orgulloso" de "la labor en defensa de los derechos y libertades" de las Fuerzas Armadas, que seguirá defendiendo como hace "la mayoría de la gente en la inmensa mayoría de las democracias occidentales".

"Y usted siga remitiéndose al tango, que por otra parte no estaba nada mal", le ha replicado a Rufián.