El Gobierno advierte de que no va convocar elecciones aunque no haya Presupuestos

El Gobierno de Mariano Rajoy lanza hoy una clara advertencia al resto de partidos, aunque parece especialmente dirigida a Ciudadanos tras las advertencias de Albert Rivera de que se les está "acabando la paciencia". El hecho de que no haya un suficiente respaldo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018 no quiere decir que vayan a convocarse elecciones generales.

El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado en una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados que "no es lo deseable que no haya presupuestos" pero ha recordado también que la Constitución prevé que las cuentas puedan prorrogarse una vez y no dice nada en contra de que pueda haber incluso una segunda prórroga presupuestaria. En teoría, se podrían prorrogar de manera indefinida.

Otras fuentes de la Moncloa explican que la teoría de que para un Gobierno es imprescindible trabajar con unos Presupuestos actualizados es una concepción "obsoleta" de la política. Señalan esas fuentes que lo verdaderamente importante es ir aprobando año a año el techo de gasto y que cuestiones como, por ejemplo, la subida de sueldo de los funcionarios se pueden aprobar mediante leyes específicas.

En todo caso, dicen en el Gobierno que están "súper tranquilos" porque creen que al final sí habrá acuerdo político para aprobar los Presupuestos Generales de 2018.

Fuentes del PSOE señalan a la Cadena SER que, efectivamente, no hay ninguna norma que impida que las cuentas puedan alargarse varios ejercicios aunque dudan de que esa prórroga sea "políticamente sostenible".