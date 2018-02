Alfred se declara en directo: "Hace tres meses que estoy enamorado de Amaia"

Este martes, TVE celebró una gala especial para cerrar la exitosa trayectoria de Operación triunfo. Para la ocasión, los concursantes volvieron a subirse al escenario de OT 2017 para cantar los temas más emblemáticos del concurso.

Sin duda, fue una noche llena de nostalgia, pero también un programa cargado de romanticismo. Y es que aprovechando la madrugada del 14 de febrero, ya San Valentín, Alfred quiso hacer la declaración de amor que los seguidores de OT llevaban esperando desde hace tiempo.

Tras cantar juntos Tu canción, el tema que representará a España en Eurovisión 2018, Alfred interrumpió el directo para confesar lo que siente por Amaia de España. "Estoy nervioso", avisaba. "Hace tres meses canté City of Stars junto a Amaia. Hace tres meses me enamoré de ella. Por eso me gustaría volver a cantar City of Stars".

Las palabras de Alfred dejaron con la boca abierta a todos los presentes. Roberto Leal incluso pensó que le iba a pedir matrimonio. Pero no.

Lo que quería el cantante era volver a interpretar junto a Amaia la canción City of Stars, algo que no estaba previsto. Cabe recordar que el programa solo dejó elegir a la audiencia un tema de todo el repertorio de la gala: Lo malo, de Aitana y Ana Guerra; y City of Stars, de Amaia y Alfred.

Aunque finalmente ganó el dueto de Aitana War, el director de OT 2017 quiso satisfacer el deseo de Alfred, y fueron ellos los encargados de cerrar esta gala especial.

La declaración de Cepeda

Por su parte, Cepeda y Aitana volvieron a interpretar No puedo vivir sin ti, el tema de la Gala 2. El número en cuestión también causó sensación dentro y fuera del plató. Lo que no esperaba el público fue lo que pasó después.

Tras la emisión del programa, Cepeda sorprendió en Instagram con una declaración que ya supera los 150.000 'Me gusta':