Las fotografías nominadas al World Press Photo 2018

Un joven no identificado, que fue llevado fuera de la última área controlada por ISIS en la Ciudad Vieja por un hombre sospechoso de ser un militante, es cuidado por iraquíes Soldados de las Fuerzas Especiales. Fotografía tomada el 12 de julio de 2017. Ivor Prickett, para el folleto The New York Times. HANDOUT (REUTERS)