Comienza una Berlinale muy social y comprometida con el #MeToo

Mucho cine social y menos humor que en otras ediciones. Desde hoy y hasta el 25 de febrero, la 68º edición de la Berlinale proyectará 400 películas para "reflejar el mundo tal como es, complejo, multi-capas, pero también emocionante”, según la define su director Dieter Kosslick. Por primera vez una película de animación, Isla de perros, de Wes Anderson, abre el festival y la competición. Tras ganar el premio especial del jurado en 2014 con El gran hotel Budapest, Anderson regresa al certamen con una cinta que en su versión original está doblada por actores como Bill Murray, Edward Norton, Scarlett Johansson, Tilda Swinton o Frances McFormand.

Un total de 19 películas competirán por el Oso de Oro en un certamen en el que el país anfitrión, con cuatro cintas, está especialmente bien representado. Se espera con impaciencia la adaptación de Christian Petzold de la novela Tránsito de Anna Seghers, en la que se ha trasladado la historia de los exiliados de la época nazi a la actual Marsella. Thomas Stuber cuenta en el drama amoroso En los pasillos la relación entre dos personas que trabajan en un mercado mayorista, mientras que El nombre de mi hermano es Robert y él es un idiota, de Philip Gröning, trata sobre las complejas relaciones entre dos gemelos. La directora Emily Atef presenta 3 Días en Quiberon, una película en blanco y negro que recoge un episodio de la dramática vida de la actriz Romy Schneider.

El director estadounidense Gus Van Sant (Milk) presenta su nueva película Don’t Worry, He Won’ t Get Not Get Far on Foot, con Joaquin Phoenix. También desde Estados Unidos llegan también los hermanos David y Nathan Zellner, que compiten con el western Damsel, con Robert Pattinson y Mia Wasikowska en el reparto.

En la lista de candidatos al Oso de Oro figuran además Eva, de Benoît Jacquot, protagonizada por la diva francesa del teatro Isabelle Huppert; La prière, de Cédric Kahn, con Anthony Bajon y Hanna Schygulla; Laura Bispuris, que acude a Berlín con Figlia Mia, una producción internacional con participación alemana; Dovlatov del director ruso Alexey German Jr.; y la cineasta polaca Malgorzata Szumowska lanza su nueva película Twarz. Desde Noruega llega Utøya 22 de julio, de Erik Poppe, en la que se cuenta, desde la perspectiva de las víctimas, el atentado que perpetró el ultraderechista Anders Breivik en la isla del mismo nombre en 2011.

La presencia del cine latinoamericano en esta sección corre a cargo de realizadores como el paraguayo Marcelo Martinessi con su coproducción Las herederas, y el mexicano Antonio Ruiz Palacios, con Museo, protagonizada por Gael García Bernal.

Con carácter de exhibición, pero también en la sección oficial, se proyectarán 7 días en Entebbe, del brasileño José Padilha (Oso de Oro en 2008 con Tropa de Elite), en la que cuenta el secuestro en 1976 de un avión de Air France que volaba de Tel Aviv a París. También fuera de concurso presenta Steven Soderbergh Unsane, un thriller rodado con un móvil de última generación.

Un español en el jurado

El jurado internacional está presidido este año por el director alemán Tom Tykwer, y cuenta con el documentalista y exdirector de la Filmoteca Española Chema Prado, la actriz Cécile de France (Bélgica), la productora Adele Romanski (EEUU), el compositor Ryuichi Sakamoto (Japón) y la crítica Stephanie Zacharek (EE UU).

El Oso de Oro Honorífico recaerá en el actor norteamericano Willem Dafoe, al que el festival también dedica un homenaje. A lo largo de su carrera, Dafoe ha participado en más de un centenar de películas, ha sido invitado de la Berlinale en varias ocasiones y fue miembro del jurado en 2007.

Debate #MeeToo

La Berlinale se suma a las reivindicaciones del movimiento #MeeToo con la organización de distintos actos que sirvan para avanzar en la igualdad de género. El 19 de febrero tendrá lugar un debate sobre acoso sexual en televisión, cine y teatro y el sábado 17 se presentará un servicio de asesoramiento gratuito y anónimo para las personas afectadas. En un encuentro con la prensa extranjera, el director de la Berlinale reconoció que el #MeToo había afectado a la selección de películas que se proyectarán, y que finalmente decidieron prescindir de cinco cintas dirigidas o participadas por culpables confesos de abusos sexuales.

Representación española

La representación española en la Berlinale se encuentra en la Berlinale Special, donde se ha invitado a Isabel Coixet, vieja amiga del festival, a proyectar La librería. En la sección Panorama, la segunda en importancia del certamen, se podrán ver La enfermedad del domingo, del director y guionista Ramón Salazar, protagonizada por Bárbara Lennie y Susi Sánchez; El silencio de los otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, sobre los crímenes del franquismo; y Trinta Lumes, de Diana Toucedo, que ahonda en la vida cotidiana de una aldea gallega en la que realidad y ficción se mezclan de forma natural.