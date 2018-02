El autor del tiroteo de Florida, un joven "raro" obsesionado con las armas

Al menos 17 personas han muerto y 15 han resultado heridas en Florida, víctimas de un nuevo tiroteo ocurrido en una escuela de Estados Unidos, la decimoctava en lo que va de año, matanza que se atribuye al exalumno de origen hispano Nikolaus Cruz.

Scott Israel, alguacil del condado de Broward, al norte de Miami, aseguró que en el "catastrófico" suceso, registrado en la escuela de secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, el joven de 19 años, utilizó un rifle semiautomático y disponía de varios cargadores con munición.

El joven, explicó el alguacil, fue detenido sin oponer resistencia en las cercanías del centro, situado en una zona con gran presencia de residentes latinoamericanos. Israel dijo que el sospechoso disparó justo cuando los estudiantes salían de la escuela, donde los equipos de policías de élite SWAT todavía trabajan para asegurar la zona, después de que sus cerca de 3.000 alumnos fueran evacuados.

Solitario y con pocos amigos

En declaraciones al Miami Herald, un ex compañero de Cruz, Joshua Charo, ha afirmado que de lo único que hablaba era de "pistolas, cuchillos y caza". Además, ha comentado que no le "sorprende" que él haya sido el autor de un suceso como este. "No puedo decir que estuve sorprendido. Por experiencias pasadas, parecía el tipo de niño que haría algo como esto".

Por otra parte, su afán por las armas era evidente ya que no paraba de hablar sobre que había matado a ratas y que le "encantaba llevar a la práctica" este tipo de cosas, comenta Charo.

Drew Fairchild, un estudiante que estuvo con el en clase un solo año, también se percató de los comortamientos "raros" de Cruz. "Solía tener arrebatos raros y aleatorios, maldiciendo a los maestros, era un niño con problemas".

Por otra parte, según fuentes del Departamento de Defensa de Estados unidos que cita la agencia France Press, aseguran que Nikolaus Cruz había participado en un programa de entrenamiento militar.

Él y su hermano fueron adoptados cuando eran jóvenes por Lynda y Roger Cruz, de Long Island, Nueva York, según sus familiares. Tras la muertes de ambos padres, Cruz se fue a vivir casa de un amigo suyo y fue a una escuela de jóvenes en riesgo.