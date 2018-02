El Gobierno redobla su amenaza de prorrogar los Presupuestos

El Gobierno vuelve a insistir en la idea de que, si no hay acuerdo político para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, tendrá que prorrogar los actuales por segunda vez. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subraya que el Ejecutivo seguirá hablando con los grupos parlamentarios pero entiende "que hay decisiones que no pueden dejar de tomarse" por lo que "habrá que plantearse cómo hacemos para que al final las decisiones políticas de algunos" no acaben perjudicando a los ciudadanos.

Pero el PSOE insiste en que el Gobierno está obligado a hacer mucho más que eso. "La vida política está absolutamente paralizada", señala la portavoz parlamentaria, Margarita Robles. "Es un gobierno que no gobierna, que incumple sus obligaciones porque según el artículo 134 de la Constitución tiene que presentar los Presupuestos".

Podemos atribuye la parálisis actual a la excepcionalidad de esta legislatura, con un gobierno que está en manos de un partido "corrupto" y "que se ha financiado ilegalmente", en palabras de Pablo Iglesias. En todo caso, considera que "Mariano Rajoy tiene instrumentos para aguantar" porque no cree que la pelea entre Ciudadanos y el PP llegue hasta el extremo de que los naranjas no apoyen las cuentas del Gobierno."Está bastante claro que Ciudadanos da leña por la mañana y abrazos por la noche al PP. Ciudadanos es una de las garantías de que el señor Mariano Rajoy siga gobernando".

La impresión que trasladan los socios preferentes del Gobierno, aunque declaran su pacto "congelado" es que, efectivamente, no parecen tener la intención de llevar su enfado tan lejos. El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, templaba el frío ambiente asegurando en la Cadena SER que "estamos a tiempo de que el PP rectifique, cumpla su palabra y de que podamos tener al menos unos Presupuestos para 2018". La condición que pone la formación naranja sigue siendo que Mariano Rajoy obligue a dimitir a la senadora Pilar Barreiro, investigada por corrupción en el caso Púnica.

El PP hace un llamamiento a la "responsabilidad" de quienes apoyaron las cuentas de 2017, es decir, PNV y Ciudadanos. El portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando considera que es "una frivolidad" que la oposición amenace con rechazar Presupuestos de 2018 para tratar de obtener "beneficio político". “Espero que estemos en condiciones de entre todos llegar a un acuerdo que permita desbloquear los PGE".