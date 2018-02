Aumentan los accidentes de tráfico con mayores al volante

El número de accidentes de tráfico en los que se vieron implicadas personas mayores representaron un 23,5% en 2015, lo que supone un incremento de casi siete puntos porcentuales desde 2011, cuando esa cifra era del 16,8%. Los datos se desprenden del proyecto SAVIMA, el barómetro de salud vial en mayores, presentado en Madrid por Luis Montoro, presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL). En el estudio se han analizado todos los accidentes de tráfico con víctimas de personas mayores durante los años 2011-2015 (el último del que se tienen datos registrados), y se ha elaborado una guía de consejos sanitarios para los profesionales de los centros de reconocimiento. Actualmente más de tres millones de personas mayores de 65 años tienen permiso de conducir.

Las infracciones más frecuentes

No parar en un stop ,no respetar la prioridad, conducir a velocidad inadecuada y no mantener la distancia de seguridad. Estas son las infracciones más habituales en los conductores mayores de 65 años. En cuanto al problema de la siniestralidad, que va en aumento, las causas son múltiples y complejas: deterioro de capacidades psicofísicas, desconocimiento de las normas y de los riesgos, carreteras y señales poco pensadas para los mayores. A esto se suma que suelen conducir coches muy viejos, (de más de 11 años de antiguedad) y que utilizan muy poco el cinturón de seguridad. Cuanta más edad menos lo usan, cuando precisamente son los que tienen más riesgo de muerte en caso de accidente

Mueren el doble los hombres

La mayoría de los mayores implicados en un accidente de tráfico son hombres ( 87%) y solo un 13% son mujeres. Además las mujeres dejan de conducir antes voluntariamente mientras que los hombres se resisten a dejar el volante. La edad media de las víctimas en este grupo de edad está en los 74 años. Y uno de los datos más llamativos del estudio es que cuando los mayores como peatones van acompañando a niños, (por ejemplo cuando los llevan o recogen del cole) no suelen sufrir atropellos , que sí tienen cuando van sólos, porque entonces suelen relajarse y bajar la guardia.

Por meses y horas

Inexplicablemente no es agosto el peor mes para la siniestralidad de los mayores. Hay más víctimas y accidentes en julio, septiembre, que registra el mayor número de muertos, y octubre. Febrero, en cambio, es el mes con menos víctimas. En relación con las horas, se ha podido comprobar que conforme avanza el día los porcentajes de heridos graves y fallecidos aumentan de forma significativa, mientras que por la mañana la gravedad es menor. Respecto a los días, se produce un repunte el viernes y en los fines de semana hay menos accidentes. Es el periodo menos lesivo.

¿Dónde se registran más accidentes?

Zamora, Navarra, Teruel y Soria son las provincias con más accidentes y con más víctimas mayores. Los expertos achacan estos datos al mal estado de las carreteras, o a la tardanza de los servicios sanitarios para acudir al rescate, entre otros factores. En el otro extremo se encuentran Madrid, Barcelona y Vizcaya. En relación con la gravedad del accidente según el tipo de vía se ha comprobado un alto porcentaje de fallecidos en los caminos vecinales, las travesías y las vías de servicio.