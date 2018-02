Un reportero de Telemadrid posa desnudo en una clase de dibujo

En Twitter, Jesús Cosano se define como un reportero todoterreno, y razón no le falta. Este miércoles, el periodista de Madrid Directo, el programa vespertino de Telemadrid, se convirtió en protagonista de su propio reportaje.

Y es que el reportero acudió a una escuela de dibujo para contar cómo es el trabajo de los modelos que son retratados completamente desnudos. Después de conocer los entresijos del oficio, Jesús quiso probar en sus propias carnes esta experiencia.

El,reportero Jesús Corano ejerce de modelo en una clase de dibujo / Telemadrid

Ya sin ropa, pero todavía con micrófono en mano, el reportero posó desnudo para los alumnos de esta escuela. "¿Os abríais imaginado alguna vez que ibais a dibujar a un reportero de Madrid Directo en pelotas?", bromeó mientras tanto.

"Me siento estupendamente. ¿Seré capaz de transmitirlo?", respondió a una alumna que le preguntó si estaba a gusto posando así para la clase.

Después, el reportero de Telemadrid pudo ver el resultado de los dibujos. "Me habéis dibujado muy bien, además me habéis destacado los pectorales que no tengo".