Los pasos a seguir para borrar nuestro pasado en internet

¿Es posible irse de internet borrando tu pasado? Hoy @ffranz nos cuenta los pasos a seguir para eliminar nuestra huella digital de la red. No es fácil, pero se puede hacer. https://t.co/63mcUf2jDM pic.twitter.com/imUgY7jeDv — La redada (@Redada) 14 de febrero de 2018

Normalmente no somos conscientes de la gran cantidad de información personal nuestra que circula por la red. Párate a pensar: redes sociales, servicios de mensajería, gestiones online, foros en los que participaste como adolescente, comentarios en artículos, etc. Muchas veces, además, la información no la proporcionamos nosotros mismos, sino que son otros los que alimentan la bestia incluyendo fotos nuestras en redes sociales o incluso haciéndonos recomendaciones públicas que proporcionan datos sobre nuestros gustos sin ser nosotros la fuente. Todo esto conforma nuestra huella digital.

La regulación sobre Internet está en pleno desarrollo y eso significa que siempre vamos por detrás que la tecnología. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), las empresas que almacenan datos personales, deben garantizar el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), lo que implica que cualquier usuario podrá solicitar que se elimine información personal sobre él.

Pero, ¿es posible borrar del todo esta huella digital? ¿Cómo eliminar nuestra identidad completa? ¿Podemos desaparecer de los buscadores? Nuestro "hacker" Fran Gómez nos explica en La Redada los pasos necesarios para eliminar toda la identidad digital. Spoiler: no es fácil, de hecho, se complica en función de nuestra actividad en la red. Pero ahí está el "derecho al olvido" para defendernos cuando pueda afectarnos de forma negativa.

