Las desconocidas aventuras del joven Stalin

Las aventuras del joven Stalin. Hoy repasamos con Víctor Lloret la adolescencia, pubertad y juventud de uno de los hombres que marcó el siglo XX. Stalin fue un tío muy polifacético antes de sacarse la plaza de dictador

La vida de Stalin estuvo marcada desde el principio por sus padres. Su padre cayó pronto en el alcoholismo, algo que marcó a Iosif desde muy joven. Ese rechazo a su padre le hizo abrazar los ideales de su madre, que siempre quiso para su hijo un futuro en el seminario. Era una mujer muy religiosa y movió todos los contactos que pudo para que su hijo entrara en la formación religiosa.

Stalin respondió a varios nombres, a Soso, a Koba y finalmente Stalin, que no era su nombre original, era un apodo que venía a significar 'hombre de acero'. Finalmente y como nos descubre la historia, Iosif no fue cura, ni mucho menos, terminó saliendo del seminario y abrazando el marxismo. Porque ambas cosas no eran demasiado compatibles.

Antes de acabar siendo dictador de la URSS y accediendo al poder, Iosif tuvo varios amoríos y diversos trabajos que nada tienen que ver con la política. Era la época en la que Stalin empezó a flirtear con el partido, salir de noche, escribir poesía y ligar con muchas mujeres. Y alguna cosa más...

