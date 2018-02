El recambio de Kroos es Dani Ceballos

El buen sabor de boca de la importantísima victoria contra el PSG le duró poco al Real Madrid, al conocer la noticia de la lesión de Toni Kroos que, según reza el parte médico, sufre "un esguince de ligamento lateral externo en la rodilla izquierda". Esta lesión podría tenerle apartado más de tres semanas, por lo que su regreso a los terrenos de cara al partido de vuelta contra los de Emery, el seis de marzo, no se prevé fácil.

Llegados a este punto, Zidane tiene diversas opciones para sustituir al alemán, ya que la plantilla del Real Madrid es muy amplia, especialmente en el medio del campo. Pero lo cierto es que el jugador que más ha utilizado el francés cuando no ha estado Kroos, ha sido Dani Ceballos.

La primera temporada del gaditano a buen seguro no está siendo como él hubiera deseado, ya que está jugando menos de lo que se podía esperar: ha disputado solo 689 minutos, repartidos en 16 partidos, muchos de ellos de Copa del Rey. De hecho, durante este mes de enero se llegó a hablar de un posible regreso en forma de cesión al Betis, movimiento burocráticamente inviable.

Sin embargo, Ceballos ha sido la primera opción de Zidane cuando no ha estado Kroos. El '24' ha jugado de titular en siete de los once partidos que se ha perdido el alemán esta temporada. En Copa, fue de la partida en todos los partidos menos en la vuelta de cuartos de final, cuando el Real Madrid cayó eliminado, no jugó debido a un esguince de tobillo. En la competición regular, tanto en la jornada seis como en la nueve fue de la partida. Solo en la cuatro no salió de inicio, partido en el que el Zidane alineó a Casemiro, Modric, Isco y Asensio.

Junto con Ceballos, el jugador que por naturaleza más se adapta al puesto que deja libre Kroos, es Kovacic, que jugó de inicio en tres de los partidos que no estuvo disponible el '8': en la jornada seis de la Champions -fue sustituido por Ceballos en el 58'-, en la vuelta de cuartos de Copa del Rey -Ceballos estaba lesionado- y en las semifinales del Mundial de Clubes, segunda vez que Zidane le elegía por delante del gaditano. También hay que tener muy en cuenta en este análisis que Kovacic estuvo lesionado más de dos meses, entre septiembre y noviembre.

Kovacic cabecea un balón ante la presencia de Juanmi / Rodrigo Jimenez (EFE)

Cuesta creer que la primera opción para Zidane vaya a ser Dani Ceballos, el segundo jugador que menos minutos ha disputado en liga -186- y más aun si nos fijamos en el momento de forma de jugadores como Isco o Asensio.

Pero la retrospectiva nos señala que la mayoría de las veces que Zidane no ha podido disponer del crack alemán, ha elegido a Dani Ceballos. Veremos si ha llegado el momento del gaditano, o por el contrario, en el momento decisivo Zidane confirma su falta de confianza en el esperanzador fichaje blanco.