Cataluña se ha quedado sin fechas ni plazos y no se sabe cuándo tendrá presidente y Govern. El limbo catalán, como ya lo llaman las crónicas, recuerda al que vivió España entera cuando los partidos fueron incapaces de ponerse de acuerdo y se repitieron las elecciones generales. Aprendimos en ese tiempo, que se alargó durante casi un año, lo que podía hacer y dejar de hacer un gobierno en funciones y ahora que hay un Ejecutivo en la Moncloa es cuando han aparecido extrañas similitudes.

Un gobierno en funciones no tiene iniciativa legislativa. Ahora se vetan o bloquean debates en el Congreso y la presidenta de la Cámara tiene que convocar a los portavoces para pedir una reacción que no llega. Un gobierno en funciones no puede aprobar presupuestos. Ahora el Ejecutivo se plantea prorrogar los que, a su vez, ya fueron prorrogados. En funciones apenas hay actividad parlamentaria y resulta que el año pasado fue el menos productivo en las Cortes de todos los cursos que no fueron electorales.

El año que España estuvo en funciones —bajó el paro, por cierto— sirvió para que Europa apremiara y para que Mariano Rajoy reclamara un acuerdo que acabara con la parálisis. España, insistían, no puede seguir así. El PP firmó a un acuerdo de investidura con Ciudadanos, con el que está a la greña y que un año después se queja de que Rajoy incumple lo que pactó. Ahora, en fin, no hay un gobierno en funciones, pero han aparecido extrañas similitudes.