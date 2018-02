Sánchez implantará su modelo de partido sin contestación interna

Nueva reunión del Comité Federal del PSOE, la segunda desde que Pedro Sánchez regresó a Ferraz y, en esta ocasión, con un objetivo muy concreto: desarrollar el modelo de partido que defendió el líder socialista en las primarias y que incoporó a la resolución política del 39º Congreso tras su victoria. Pero los comités federales ya no son lo que eran. Eso es lo que comentan en Ferraz, con cierto regocijo, no tanto porque en el nuevo esquema del PSOE este órgano pierda relevancia (se refuerza a la Ejecutiva federal y a la militancia) como porque la oposicion interna que tenía Pedro Sánchez, la de los barones, ha sido neutralizada.

Así que el reglamento que desarrolla su modelo de partido saldrá adelante sin dificultad. Prácticamente sin contestación interna. Los dirigentes que se opusieron con claridad a este proyecto cuando Sánchez solo era candidato consideraban que este modelo suponía la podemización del PSOE pero ahora han tirado la toalla y argumentan que no quieren distrarse en los temas internos cuando la prioridad son las elecciones de 2019.

Las normas internas que combatió sín éxito Susana Díaz en las primarias saldran adelante, sí, pero sin el voto de quien fuera la principal rival de Pedro Sánchez en el duelo interno. Alegando los rigores de la agenda institucional, la presidenta andaluza no asistirá a la convocatoria, en este caso en Aranjuez (no ha vuelto Sánchez a celebrar un comité federal en la sede socialista de Ferraz, en la sala en la que dimitió el 1 de octubre de 2016). La ausencia de Díaz es la más comentada (la dirección federal asegura que modificó la fecha para que pudiera asistir), pero no será la única. Ni el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ni la balear Francina Armengol van a participar en el Comité Federal. Tampoco quien fuera presidente de la gestora, el presidente de Asturias, Javier Fernández, que ya no es jefe de ninguna federación socialista porque no se presentó a las primarias internas en el Principado.

Blindaje a los barones

Salvando la excepción asturiana, donde Fernández está en retirada, todos los presidentes salen de este proceso con la garantía de que no tendrán que someterse a primarias para volver a ser candidatos. Quienes no gobiernan tendrán que ser elegidos a través primarias abiertas (con la participación de los simpatizantes) solo en el caso de que lo pidan la dirección regional o federal, un requisito que acota lo aprobado en el 39º Congreso del PSOE, cuando se daba carácter imperativo a la celebración de elecciones internas con el voto directo y secreto de los militantes y de los simpatizantes en todos los casos.

Y es que, según admiten dirigentes del PSOE, se ha "racionalizado" lo que se aprobó en el cónclave. A ese espíritu responde que en el proceso de confección de las listas al Congreso, el Senado y los parlamentos europeo y autonómicos se queden fuera los simpatizantes, a pesar de que la resolución del cónclave los incluia en el proceso de decisión. A partir de ahora votarán los militantes aunque, como hasta la fecha, Ferraz se reserva el poder de tocar las candidaturas.

A pesar de los recortes, la dirección federal considera que el PSOE ha dado un importante salto cualitativo en apertura y participación. Los militantes tendrán que decidir siempre, de manera obligatoria, sobre los pactos de gobierno y el sentido del voto del PSOE en investiduras que den la presidencia a otro partido político. "Hemos puesto el listón muy alto", sostenían este viernes en Ferraz. El Comité Federal dará carta de naturaleza a todas estas novedades orgánicas en su reunión de este sábado.