El Gobierno no presentará los Presupuestos sin apoyos para "no perder el tiempo"

El Gobierno lleva varios días deslizando la posibilidad de prorrogar por segunda vez los Presupuestos Generales del Estado actualmente en vigor, los de 2017, en caso de no lograr el apoyo político necesario para sacar adelante unas nuevas cuentas para 2018. La oposición recrimina al Ejecutivo que se salte la obligación de presentar un proyecto anual de cuentas que impone el artículo 134.3 de la Constitución.

El portavoz del Gobierno respondía a esas críticas en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros. Íñigo Méndez de Vigo asegura que los PGE "son un instrumento de la política de gobierno y por tanto tiene que tener cierta garantía de que van a ser aprobados". Explica que “lleva mucho tiempo redactar los Presupuestos y su tramitación es muy larga, por lo que si no tenemos los apoyos antes es muy difícil pedir al Gobierno que los presente porque perderíamos el tiempo y no estamos para perder el tiempo”.

La Moncloa vuelve a reclamar "amplitud de miras" al resto de partidos políticos para que respalden unas cuentas que son importantes "no para el Gobierno, sino para los ciudadanos", que beneficiarían "a todos los españoles" y que "darían a España la necesaria estabilidad política, económica y social". Méndez de Vigo glosaba algunos de los beneficios que -según el Ejecutivo- traerían sus nuevos PGE. Por ejemplo, que las comunidades autónomas tendrían 4.300 millones de euros más, que los estudiantes disfrutarían de 50 millones de euros más en becas, que se equipararían los salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los autonómicos o que bajaría el IVA que se aplica al cine.

El portavoz asegura que el Gobierno no va a "hacer dejación de responsabilidad" y va a seguir negociando y dialogando en busca de un acuerdo, pero que, si no obtiene los respaldos necesarios, los partidos que no apoyen "tendrán que explicar a los ciudadanos" por qué no quieren las nuevas cuentas.

De todos modos, Méndez de Vigo insiste en que no hay "ningún vacío presupuestario" porque gracias a la prórroga y al techo de gasto aprobado el pasado mes de julio España cuenta con “un marco general de actuación en vigor”.

Esta no es la primera vez que un Gobierno funciona con unos PGE prorrogados, de hecho, es la segunda vez que ocurre en esta misma legislatura. Pero, en caso de que no haya acuerdo para aprobar las cuentas de 2018, sí sería la primera vez que se prorrogasen por segunda vez las mismas cuentas.