Paradas de bus contra la violencia machista

Bilbao, Tarrasa y Vigo son las ciudades que, a petición de los colectivos de mujeres, han decidido que las líneas nocturnas de autobuses puedan detenerse fuera de las paradas cuando una mujer lo solicite. El objetivo es aumentar la seguridad de las usuarias recortando el recorrido a pie desde la parada a la vivienda o al permitir que se bajen en zonas más iluminadas. Esta es una de las demandas que aparece también en el informe que ha presentado hoy el “Observatorio Noctámbul@s, un estudio que ha explorado las percepciones relacionadas con las violencias sexuales y el consumo de drogas en contextos de ocio nocturno.

El informe de este año incluye un apartado específico que estudia los espacios y la arquitectura urbana de las zonas de ocio. La mayoría de las mujeres que han participado en esta encuesta reconocen que la noche, sobre todo en días entre semana, cuando hay menos gente, les provoca temor, un miedo que según Ana Burgos, directora del estudio, se inculca a las niñas desde pequeñas. También nos enseñan, añade, a tomar medidas para protegernos, medidas como planificar el recorrido, buscar espacios iluminados o hacer ver que hablamos por el móvil. Es decir, la sociedad nos inculca que tenemos que protegernos en lugar de trabajar para que sean ellos los que dejen de generar ese miedo.

Ante esta realidad, los responsables del Observatorio reclaman que se tomen medidas concretas para que las mujeres puedan disfrutar de su tiempo de ocio en igualdad de condiciones que los hombres. Desde las paradas a demanda en los autobuses nocturnos, la mejora de las infraestructuras como puentes subterráneos o elevados y ascensores, la iluminación de las aceras, el diseño de recorridos peatonales que unan las principales zonas de ocio con las paradas de transporte y los párquines, entre otras.

El “no, es no” es insuficiente

El informe presentado hoy pone de manifiesto, una vez más, que el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida durante el ocio nocturno y que es, por lo tanto, la droga más habitual en las situaciones de violencia sexual. La directora del informe, Ana Burgos, ha expresado también su convencimiento de que el lema “No, es no” ya no es suficiente porque en muchas ocasiones las chicas no están en condiciones de decir que no. Esa consigna tiene trampa, recoge este estudio, porque se hace responsable a la mujer de explicitar abiertamente su oposición en vez de “promover unas relaciones basadas en la empatía y el placer compartido”. Por lo tanto, el Observatorio Noctámbul@s propone que ese mensaje evolucione hacia el " sólo sí, es sí", hacia una afirmación rotunda expresada desde la libertad más absoluta.

Observatorio Noctámbul@s

Destaca también el estudio la dificultad que tienen los chicos para percibir e identificar la violencia sexual que sucede en su entorno. Hablamos de la violencia “normalizada”, es decir, los tocamientos, acorralamientos, expresiones inapropiadas, etc. Dificultad también para que los jóvenes se identifiquen como agresores. A pesar de que las chicas perciben multitud de momentos en los que, en su opinión, se produce algún tipo de violencia sexual, ellos no reconocen haber ejercido esa violencia. Son, según el informe, los agresores fantasmas. Es necesario, dice la directora del estudio, que las campañas preventivas tengan en cuenta este factor para que dejen de parecer normales comportamientos en los que subyace una evidente violencia de género.