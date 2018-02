Cuatro refuerza su parrilla con cuatro programas nuevos

Mientras que Telecinco continúa imponiéndose a Antena 3 en la batalla por el liderazgo, Cuatro, su cadena hermana, sigue sin ganar a laSexta, su competidor más inmediato, en el otro duelo de la televisión.

Por eso mismo, los altos mandos de Mediaset trabajan en nuevos formatos que se adapten a sus necesidades y a las del público objetivo de su canal.

En esta ocasión, Cuatro ha dado luz verde a cuatro nuevos proyectos con los que pretenden reforzar su parrilla. Four Weddings, Doctor in the house, Be my guest y Vagamundos son los títulos provisionales de estas nuevas producciones que próximamente se sumarán al catálogo de programas.

'Four Weddings': cómo convertir tu gran día… en tu gran competición

Cuatro parejas vivirán un emocionante y comprometido reto: convertir su enlace en un evento digno de portada de revista. Las invitaciones, la puesta en escena de la ceremonia, el vestuario, el catering, la fiesta, la música… ¿Serán capaces de crear la boda más original y emocionante de cuantas se hayan visto?

'Four Weddings', formato internacional de éxito / ITV

Basado en el formato internacional de la cadena ITV y producido por Cuatro en colaboración con Sr. Mono Producciones, el programa combinará el reality más alocado con la narrativa del factual y la tensión propia de una competición mientras los protagonistas de cuatro bodas pugnan por alzarse con la victoria al tiempo que preparan el mayor acontecimiento de sus vidas.

'Vagamundos': los rincones más sorprendentes del planeta Tierra

Recorrer los lugares más fascinantes, recónditos o insospechados del planeta de la mano de sus propios moradores, que compartirán con los reporteros de Vagabundos anécdotas, curiosidades, trucos para los futuros viajeros y hasta platos típicos de la gastronomía local si se tercia la ocasión.

Con una larga tradición de programas realizados en distintos rincones del mundo (Planeta Calleja, Callejeros Viajeros, Volando voy), la cadena vuelve a apostar por el tándem reportajes y viajes con este nuevo formato que producirá Mandarina Producciones y que contará con Nacho Medina como director del proyecto, liderando un equipo de reporteros capaces de extraer toda la esencia de los parajes, la cultura y las tradiciones de los lugares que visiten.

'Be my guest': ponte cómodo, estás en mi hotel

Una escapada rural, un pequeño hotel con encanto, un alojamiento atípico y sorprendente… El confort y la sensación de sentirse como en casa no es solo una cuestión de cinco estrellas. En España, un país repleto de rincones idílicos que ostenta la mayor oferta de turismo rural de toda Europa, son muchos y muy variados los establecimientos que ofrecen cobijo a los viajeros. Es momento de que los dueños evalúen, juzguen y puntúen la oferta de la competencia para elegir, entre todos, el mejor.

¿Será una decisión basada en el servicio y la calidad de las instalaciones? ¿Qué importancia tendrá la oferta gastronómica en la decisión final? ¿Será el colchón, eterno motivo de disputas hoteleras, el factor que incline la balanza? Be my guest contará con la producción de Boxfish TV para poner sobre la mesa el mejor humor y una divertida y sana competición donde cada semana cuatro parejas propietarias de casas rurales rivalizarán recibiéndose unas a otras en sus respectivos alojamientos.

'Doctor in the house': un 'Héroe' que también es un coach

Julio Armas, uno de los protagonistas del Héroes más allá del deber, se convertirá en el protagonista de Doctor in the house. Como si de un 'spin off' de su vida real se tratase, Cuatro y Boxfish TV recuperan al médico del servicio de Urgencias de Vinalopó que, sin abandonar sus obligaciones médicas en el hospital, ejercerá además como coach médico particular para familias que necesiten de asesoramiento urgente para tener una mejor calidad de vida.

Julio Armas, uno de los protagonistas de 'Héroes, más allá del deber' / Mediaset

Siguiendo la estela de otros grandes coaches de Cuatro, Julio entrará de lleno en las vidas de los participantes de Doctor in the house para conocer hábitos alimenticios, rutinas y circunstancias personales… y poder diagnosticar de manera efectiva sus problemas y poner en marcha una serie de medidas para, no solo mejorar su estado de salud, sino también para cambiar su estilo de vida.