Compás de espera en el Constitucional

EL Tribunal Constitucional no tiene, por ahora, en su agenda para el pleno de esta semana (martes, miércoles o jueves) ningún debate previsto sobre el recurso presentado por el Gobierno que paralizo el pleno del Parlament para la investidura a distancia de Carles Puigdemont.

El tribunal de garantías no ha incluido el estudio de la admisión a trámite en su “orden del día” pero lo puede hacer en cualquier momento. Incluso, el mismo martes, el presidente del tribunal puede introducir el debate, ya que todos los magistrados tienen copia de las alegaciones de los implicados (el Parlament de Cataluña, Carles Puigdemont y los diputados de Junts per Catalunya y la abogacía del Estado) están por tanto informados, y el ponente de la resolución tiene preparada su propuesta jurídica.

En teoría los magistrados no tienen prisa por resolver de forma inmediata esta cuestión puesto que ya está suspendida cautelarmente pero a ninguno se le escapa la trascendencia de sus resoluciones y la importancia de conocer como justifican la anulación de los actos del recién nombrado president.

El Constitucional no se ve condicionado por las prisas del Parlament porque, además, recuerdan que hay jurisprudencia del Consejo de Estado con el “tamayazo” cuando advirtieron a la Comunidad de Madrid que el plazo de dos meses para la elección del candidato (entonces Esperanza Aguirre) comenzaba a correr desde el momento en que se convocase el pleno y no se llegase a celebrar la elección, no que el nombramiento fuera fallido.

Los jueces tienen que responder si es acorde a la constitución, la designación de president de la Generalitat sin su presencia en la cámara y de paso explicaran como inciden sus decisiones en los derechos e intereses legítimos de los diputados del Parlament.

Si se incluye finalmente, en el pleno, el trámite los jueces admitirán de forma automática el recurso del Gobierno y comenzara el plazo de cinco meses máximo para resolver sobre el fondo del asunto aunque entienden la urgencia del caso y no lo demoraran tanto.