Los consejos de Simeone a la afición para retener a Griezmann

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado la transcendencia en el equipo, en el grupo y en el vestuario de Antoine Griezmann y remarcó que si él "fuera hincha" del conjunto rojiblanco "haría todo lo posible para no perder" al delantero internacional francés."Le conozco porque lo tengo todos los días.

La gente que no tiene la posibilidad de convivir con él no puede ver el día a día. Es un chico fantástico. Ilusión, alegría, humildad y un corazón enorme para el grupo. Hace vestuario, siempre está involucrado para hacer sentir entusiasmo y alegría en el día a día...", expuso el técnico. "Yo si fuese hincha del Atlético de Madrid haría todo lo posible para no perder a Griezmann. Yo les invitaría a pensar en el equipo, desde el entrenador, el club y los aficionados", continuó Simeone, que añadió: "Es un jugador determinante y en esa libertad que siempre necesita y quiere, cuando está bien, elige siempre bien".

El técnico incidió que, aparte del atacante, en su era al frente del equipo ha tenido la "suerte de ver crecer a un montón de futbolistas". En ese sentido citó a Lucas Hernández o Thomas Partey, entre "los más recientes", a Jan Oblak "cuando llegó", a José María Giménez y a Saúl Ñíguez. "Y Griezmann es uno más que se ha sumado al trabajo importante que ha hecho el cuerpo técnico más, sobre todo, la fuera de voluntad de los futbolistas", expresó el entrenador.

"El otro día escuchaba unas declaraciones de Correa que me parecieron contundentes, sobre todo el pensamiento que me gusta tener en el equipo: "'para jugar en el Atlético de Madrid tienes que ser un tipo fuerte de cabeza''. Es la mejor expresión de un chico joven, que está trabajando y haciendo mucho esfuerzo para una posición que no es la suya, pero la está haciendo natural", apuntó.

Correa y Vitolo se han alternado en los dos últimos encuentros por la banda derecha. "Para mí cualquiera de los dos que juegue son importantísimos para el equipo con distintas características. Uno es más vertical, más delantero y más explosivo; otro más de tenencia de pelota, mucho más juego combinativo y con posibilidad para los delanteros de ser asistidos", valoró Simeone.

"Durante los 90 minutos me pone contento que respondan a la necesidad que tienen. El otro día en Málaga empezó Vitolo y terminó Correa y en Copenhague comenzó Correa y acabó Vitolo. Eso es lo que nos hace fuertes: tener la cabeza fuerte y siendo importantes desde sus características para las necesidades del equipo", prosiguió el entrenador, que especificó que Vitolo está "en crecimiento".

Simeone aseguró que no tiene "claro" el once titular frente al Athletic Club. "Vamos a ver cómo siguen recuperándose del partido de mucho esfuerzo (ante el Copenhague). Hoy les veré cenando y después decidir mañana a ver qué hacemos", dijo el técnico, que ya dispone de Jan Oblak y Diego Costa, los dos dentro de la convocatoria. "Tienen opciones (de jugar) porque van a estar dentro de la lista", dijo del portero y del atacante, bajas en el último choque en Copenhague, el primero por gripe y el segundo por unas molestias musculares. Los dos se han entrenado con el grupo en la sesión de este sábado en Majadahonda, en la que no probó ningún once inicial.

Las alternativas a Diego Costa, si finalmente no está listo, son Fernando Torres o Kevin Gameiro. "Fernando es más de posición, que podemos aprovechar mucho mejor las segundas pelotas y con un trabajo defensivo corporativo para con el equipo. Y Gameiro nos da mucha velocidad, mucha combinación ofensiva sobre los espacios cortos y mejores desmarques en la profundidad dentro del área", repasó. "Siempre fueron importantes los dos de distinta manera y siempre nos han dado la capacidad de competir con sus características dentro de lo que el entrenador cree más oportuno para el bien del equipo", explicó Simeone, que enfoca a un Athletic Club sin Aritz Aduriz ni Raúl García, sancionados, pero en el que espera a Iñaki Williams.

"Es verdad que pierden juego aéreo, pero ganan velocidad seguramente con Williams, porque tiene velocidad, el campo nuestro es grande, la intención nuestra de presionar siempre genera tener espacios a nuestra espalda y la presencia de Williams genera peligro. Tendremos que tener mucha atención a esto", analizó.

El Atlético encadena cuatro triunfos consecutivos en competición oficial, el último el pasado jueves con un 1-4 al Copenhague en un muy buen encuentro del conjunto rojiblanco con el balón. ¿Por qué no juega más a menudo así? Le preguntaron. "Jugamos siempre con la misma intensidad, con la misma ilusión y está claro que hay partidos que pueden salir mejor y otros no tan buenos como quisiéramos, pero la intensidad, la ilusión y el entusiasmo siempre es el mismo", contestó Simeone.