Javier Fernández: "La presión que hay unos Juegos es incomparable"

Con la medalla aún puesta, maduro, feliz y sereno. Así estuvo Javier Fernández en Carrusel Deportivo. "Estoy satisfecho, estoy contento, era un sueño y era el objetivo, ganar una medalla en los Juegos", resuelve el patinador de Cuatro Vientos, que tampoco quiere mirar mucho si merecía la plata o el bronce. "El japonés tiene un programa con una dificultad más elevada que el mío, es algo que tenemos que ver, pero estoy muy contento con mi medalla, no hay nada que reprochar", cuenta el patinador con una sonrisa enorme.

Sobre su relación con Hanyu, Fernández solo tiene buenas palabras. "Llevamos muchos años trabajando juntos, él lo dijo, que quería venir a Toronto para aprender y beneficiarse, para mí también me ha servido mucho, él entrena muy duro y me ha enseñado mucho", resume sobre el doble campeón olímpico. Es una forma de retroalimentarse.

"Ahora me pasaré unos días por Madrid, voy a disfrutar hasta que llegue el buen tiempo, pero aún queda, tengo exhibiciones y muchas cosas... las vacaciones ya vendrán", bromea el doble campeón del mundo. No se muerde la lengua para hablar del futuro. "En mente no lo tengo, no sé lo que pasará, pero con 30 años es una edad que en este deporte no se suele competir, sobre todo al nivel de ganar medallas", aclara sobre si estará en Pekín 2022, Aún así no cierra la puerta, "ya veremos qué pasa".