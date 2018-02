JuntsxCat y ERC buscan una figura para suplir la ausencia física de Puigdemont

JuntsxCat y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) negocian la creación de una figura que pueda trabajar para suplir la ausencia física de Carles Puigdemont. La negociación entre las dos formaciones avanza en la línea de que una parte del govern estaría en Bruselas y la otra en Barcelona. Lo ha confirmado la portavoz de JuntsxCat, Elsa Artadi, a la ACN.

"Esto es lo que estamos trabajando ahora precisamente, como lo estructuramos todo dadas las restricciones que tenemos. Ahora no lo puedo avanzar, no está cerrado y no quiero ser imprudente, pero hay que ver cómo conseguimos montar la estructura del gobierno dados todos los condicionantes que nos pone el estado español", ha dicho Artadi en dicha entrevista.

Puigdemont asegura que las conversaciones sobre la investidura avanzan "bien"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ,ha asegurado este sábado que las conversaciones sobre la investidura y la posterior formación del gobierno catalán "están avanzando bien", y que "en lo esencial" progresan "con discreción".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Puigdemont se ha referido así a las conversaciones que mantienen las formaciones independentistas para superar la intervención de la Generalitat.

"Todos queremos lo mismo, que haya un levantamiento del 155, un ejecutivo que haga políticas que la gente ha votado y que se mantenga el mandato del 1 de octubre", ha dicho el expresidente, para quien la intervención de la Generalitat debería haber acabado al conocerse el resultado de las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre.

Preguntado por cómo se encuentra, Puigdemont ha asegurado que está "bien, razonablemente bien", "ultimando la situación y encarando los tiempos que deben venir con la máxima esperanza e ilusión", ha comentado, sin ofrecer más detalles.