El reencuentro inesperado de dos amigos

Laso: "Pasamos mucho tiempo hablando de baloncesto"

"El Barcelona es un equipo con muy buena rotación y buenos tiradores, muy físico y con un base que está jugando muy bien como Haurtel, que está creando mucho juego y anotando; sus cuatros están jugando muy abiertos, Oriola está creciendo... Estamos viendo el Barcelona que todos estábamos esperando desde el principio de temporada", ha indicado.

Laso ha afirmado que respeta al técnico del Barcelona, Svetislav Pesic, como entrenador y persona. "Somos amigos desde hace bastantes años y solemos pasar mucho tiempo juntos en los veranos hablando de baloncesto. Lleva poco tiempo en el equipo, pero se notan los conceptos que les ha transmitido a sus jugadores, los cuales están actuando con energía y deseosos de aportar cosas", ha comentado.

Pesic: "Es mi amigo, me gusta cómo juega su equipo"

"La clave de esta final pasará por los rebotes defensivos y ofensivos. Los rebotes ofensivos dan confianza a todos los jugadores, y los defensivos también son importantes para tener las situaciones en nuestra mano", ha comentado. Finalmente, y tal como hizo minutos antes su colega Pablo Laso, Pesic se deshizo en halagos hacia el entrenador del Real Madrid.

"Claro que me alegra que Pablo hable bien de mí. Es mi amigo y hablamos mucho de baloncesto. Él está haciendo un gran trabajo en el Madrid desde hace varios años, y no es fácil entrenar a un equipo que siempre tiene que jugar a un alto nivel y ganar, y él lo está haciendo. Me gusta cómo juega su equipo", ha revelado.