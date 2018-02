Marco Asensio, centrocampista del Real Madrid, evitó hablar sobre la cantidad de minutos que está disfrutando en este curso. El balear, el mejor del Madrid en Sevilla ante el Betis, explicó que él intenta "aprovechar cada minuto" y ha reconocido que ahora las cosas le están saliendo bien. Sobre por qué no juega tanto el goleador blanco se ha limitado a decir que "la pregunta de por qué he jugado menos no es para mí. Cuando no participas tanto no puedes demostrar según que cosas", dijo.

Sobre el partido, reconoció errores tras adelantarse en la primera parte ante el Real Betis, que corrigieron "en el descanso", para acabar venciendo (3-5) y extender "una buena dinámica".

"Sabemos que el Betis juega bien al fútbol, hemos empezado bien, luego ellos han apretado, pero hemos hablado dentro del vestuario. Había que apretarles más arriba, ha salido bien el plan y muy contentos por la victoria", analizó tras el partido.

"Ellos han apretado bien, encontraron espacios pero lo corregimos en el descanso y después mejoramos mucho para hacer un buen partido", añadió.

Asensio firmó un doblete con dos dedicatorias especiales en sus tantos. "El primero era una apuesta con un amigo que si marcaba de cabeza se rapaba el pelo y el segundo para Dani (Ceballos) que es buen amigo mío y le dije que le iba a dedicar si marcaba aquí".

Por último, lanzó un mensaje de optimismo para el madridismo. "Estamos en una buena dinámica, hay que seguir así. Estoy contento por la dinámica del equipo".