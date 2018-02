Ciudadanos advierte a los “fugados” del PP que no tendrán "ningún cargo garantizado"

El goteo de militantes, exaltos cargos y pesos pesados del Partido Popular que en las últimas semanas han anunciado su intención de borrarse de las filas populares para inscribirse en las de Ciudadanos se está convirtiendo ya en un grifo abierto hasta el tope. Los últimos casos los hemos encontrado en el PP de Jaén. Allí hasta cinco alcaldes y al menos una veintena de ediles y militantes del partido de Rajoy, liderados por el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, y molestos con la dirección provincial, han decidido que se apuntarán como militantes en Ciudadanos para concurrir bajo las siglas naranjas en los comicios autonómicos y municipales de 2019.

Sin embargo, lo que ha ocurrido en la provincia de Jaén no es un caso aislado. Ya hace unas semanas, otros cinco ‘pesos pesados’ del PP en la provincia de Cáceres hicieron lo propio. Algunos de ellos, como el que fuera presidente de la Junta Local de los populares cacereños, José Antonio Villa, dicen que no se sienten “identificados” con el PP. Otros señalan a esta redacción que “la decisión no ha sido fácil” y que el cambio viene motivado por la “decepción de que el PP no representa hoy lo mismo que en el momento de su afiliación”, a mediados de los 90 del siglo pasado.

En el caso de Francisco Javier Castellano, otro de los pesos pesados en el PP local de Cáceres, asegura que “hoy por desgracia hay un largo proceso de frustración” y que “para luchar contra la corrupción hay que apostar por otros procesos de regeneración política del centro liberal de este país”.

El asunto es también tema de debate en otros comunidades autónomas. Por ejemplo, en Canarias encontramos el caso del que fuera concejal de urbanismo en el gobierno del PP en Tenerife, Carlos Garcinuño, que se afilió a Ciudadanos. También hay casos de dirigentes locales en Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia o Castilla y León.

Ciudadanos alerta de que serán “militantes de base”

Aunque los casos más llamativos son del Partido Popular, en la dirección de Ciudadanos aseguran que también destacados miembros de otras fuerzas como el PSOE “han llamado a la puerta de la formación naranja” para interesarse por el proyecto. Sea como sea, fuentes del partido de Albert Rivera señalan a la Cadena SER que “todos los que quieran refugiarse en Ciudadanos partirán de ser militantes de base”, es decir, que antes de que se inscriban "deberán dejar sus actas" de concejales (en el caso de los ediles de Jaén) y que, a priori, "no encabezarán ninguna lista", entre otros motivos, porque en Ciudadanos hay primarias y el que quiera ser candidato deberá de pasar antes por este proceso electoral interno.

De momento los calendarios concretos no están sobre la mesa del despacho de Rivera pero fuentes de la formación naranja calculan que estas primarias podrían ser “a comienzos del próximo año 2019” que es cuando será la cita electoral.

“Las gallinas que entran por las que salen”

En el PP reconocen estos movimientos pero les restan importancia. Por ejemplo, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha ironizaba estos días parafraseando al humorista José Mota: “Las gallinas que entran por las que salen, pero salen bastantes menos que las que entran”.

Sin embargo Monago reconoce que “hay cosas que son de moda y que a lo mejor atraen más”. “Hay gente que se quiere ir a otra formación política como el que cambia de marca de coche”, ante lo que dice que “respeta plenamente” y que les desea toda suerte “en esa aventura”.