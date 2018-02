Robinson: "No perdonaré a Osasuna lo que hizo a mi hijo"

Michael Robinson, comentarista de la Cadena SER y de Movistar + y director de Acento Robinson, se sentó este fin de semana en el Chester de Risto Mejide. El exfutbolista británico recordó su etapa como jugador de Osasuna, donde estuvo tres temporadas. "Yo era feliz allí. Había encontrado una maravilla en ese equipo. Pero tenía un problema, ya se lo había advertido antes de fichar. Estaba mal de la rodilla. Les dio igual. Me hicieron una intervención quirúrgica que yo no pedí y que no necesitaba. Seis semanas después de aquello, a los 19 minutos de volver a jugar, me quedé cojo".

Sus problemas en la rodilla le hicieron salir del Saldar, estadio al que ha vuelto multitud de veces para comentar partidos con Canal+ (Actual Movistar +) y fue precisamente en una de esas visitas en lo que ocurrió algo que el británico aún no ha olvidado.

"Cuando volví al Sadar como comentarista pedí al club que mi hijo saltara al campo con la camiseta rojilla y de la mano del capitán. Cuando estaba en el túnel de vestuario ya de la mano de Iñaki Ibañez, el delegado les separó e impidió a mi hijo salir. No sé qué diablos hice tan mal para que me tengan tanta manía y llegarle a hacer eso a mi hijo. A mí puede machacarme, dejarme cojo, pero a un niño de siete años... No he sido capaz de perdonárselo", le confesó a Risto Mejide.