Los insultos de Cristina Fernández Kirchner

La emisora Radio Berlín de Argentina ha hecho públicas hoy las grabaciones de varias conversaciones telefónicas de Cristina Fernández Kirchner en las que insulta y defenestra a varios miembros de su partido que decidieron abandonar su bancada e irse al grupo independiente o sumarse a otras formaciones políticas.

En una conversación con Oscar Parrilli, ex jefe de la Agencia de Inteligencia Argentina, y que forman parte de las escuchas que fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo dentro de la causa que instruye contra Parrilli por supuesto encubrimiento de un narcotraficante, se puede escuchar a la expresidente llamar tonto a Parrilli y fantasma a Cesar Milani por abandonar la formación de la presidenta e irse al partido Primero Justicia.

Durante la conversación la ex jefa de Estado y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia valoran la renovación del peronismo y la fuga de diputados. Los insultos los dirigen a Remo Carlotto, exdiputado que había abandonado el grupo de Kirchner junto a varios diputados más que no estaban a favor de defender a Julio de Vido. Cristina no oculta el problema que le supone que el bloque se rompa y le pregunta a Parrilli los pasos a seguir para añadir que por ella se pueden suturar el agujero del culo, y pide que le den caña a la diputada Margarita Stolbizeral a la que llama "gorda" e "hija de puta".

En un determinado momento de la conversación, la expresidenta dice que ella quería ir con Menem y su marido no la dejó. Remo Carlotto que se fue con el partido de Evita, dice Cristina Fernandez que es un hijo de puta.

Yo, Cristina, se titula la primera entrega de los audios. Se tratan de 29 nuevas escuchas entre la exmandataria y su secretario general, cuyo material fue extraído de 100 horas de grabación. Los cortes pertenecen a un diálogo del 24 de junio de 2016 entre Cristina Kirchner, quien se comunica desde Santa Cruz con Parrilli, en Buenos Aires.