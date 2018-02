Sánchez impulsará una candidatura femenina a la UE pero evita promover a Valenciano

El secretario general del PSOE Pedro Sánchez quiere que la candidatura a la Unión Europea del partido esté encabezada por una mujer "europeísta y cualificada", según explican a la Cadena SER fuentes cercanas al secretario general.

No desvelan nombres por ahora, aunque nada apunta a que la intención de Ferraz sea que repita Elena Valenciano, cartel socialista en 2014. La ex vicesecretaria general del partido en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba no cuenta con la confianza de Sánchez, a diferencia de la actual portavoz europea, Iratxe García.

Una candidatura femenina

La propuesta de la candidatura tiene que partir de la militancia, pero Pedro Sánchez pretende 'inspirar' a las bases para que la candidatura sea femenina. En los últimos días, la dirección socialista ha evitado respaldar a Elena Valenciano como aspirante a presidir el grupo socialista europeo en el que, previsiblemente, se quedará vacante la jefatura si el italiano Gianni Pittella logra escaño en su país en las elecciones del 4 de marzo.

Desde diciembre de 2016, Valenciano ocupa una de las vicepresidencias del grupo europeo. La propuso la gestora socialista y, cuando Pedro Sánchez recuperó el poder, la mantuvo en esa responsabilidad a pesar de su enfrentamiento en la batalla interna del PSOE.

"Es mejor presentar candidatura después de las elecciones"

Frente a las voces socialistas que defienden que Valenciano tendría opciones para ascender hasta el primer puesto, en Ferraz entienden que no merece la pena dar la pelea por la presidencia solo "para unos meses" (los comicios europeos son en mayo de 2019) cuando quien tiene más posibilidad de sustituir a Pittella es, según esas fuentes, el alemán Udo Bullmann. "Es mejor presentar candidatura después de las elecciones, siendo la delegación más fuerte del grupo europeo", defienden fuentes de la dirección socialista.

A la espera de los pasos de Ferraz, está Elena Valenciano, persona de la absoluta confianza de Pérez Rubalcaba y activa defensora de Susana Díaz en las primarias del año pasado. En la dirección socialista hay quien considera que la presión que están recibiendo para presentar candidatura a la presidencia del grupo europeo tiene que ver con la cercanía de los comicios al Parlamento europeo: "Es una manera de intentar blindarse en la cabeza de lista", sostienen esas fuentes, que defienden además la autonomía de la dirección para poder configurar equipos con personas de su confianza. Para el cartel de mayo de 2019, explican que "nadie podrá cuestionar que será una candidatura femenina, europeísta y cualificada".