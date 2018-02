Junqueras y Rovira, a la militancia de ERC: "No renunciaremos a nuestras convicciones"

Los principales líderes de ERC, Oriol Junqueras y Marta Rovira, puntualizan en una carta dirigida a la militancia que "no renunciaremos a nuestras convicciones, sino todo lo contrario, nos reafirmamos en todas y cada una de ellas", aunque en el texto obvian toda referencia a la independencia.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde hace más de cien días por el proceso independentista, y la secretaria general de este mismo partido, Marta Rovira, han enviado esta tarde una carta abierta dirigida a los militantes, simpatizantes y amigos.

Después de que ambos hayan prestado declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo -la última Rovira- que instruye la causa contra los líderes del independentismo, los dos líderes de ERC recuerdan que "hace 87 años que ERC trabaja al servicio de la democracia y del país, del conjunto del país".

"Comparecemos ante la justicia española por nuestro compromiso con la democracia y con el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro", explican en la misiva, mientras que "otros lo hacen un día tras otro por las tramas de corrupción que han orquestado por saquear las arcas públicas, por expoliar los recursos públicos de un Estado al que tanto dicen amar y defender".

En una carta pensada ante la eventualidad, finalmente no producida, de que Rovira hubiese sido hoy enviada a prisión tras declarar ante el juez, ella misma y Junqueras subrayan que "somos un partido que nació en los albores de la República y que en sus siglas resume como nadie su razón de ser". "El capital político y humano de ERC es inagotable, un tesoro a preservar y que nos permite afrontar situaciones como la actual con la seguridad de saber que nos crecemos ante las dificultades", afirman los líderes de Esquerra.

"No es la primera vez en estos 87 años que el Estado español intenta descabezar la cúpula republicana -apuntan- y, no obstante, tantas veces como han probado de silenciarnos, tantas veces que se ha alzado una voz serena y determinada a seguir defendiendo un país más abierto, más limpio, más plural, más moderno y republicano". "Estamos con vosotros y nunca renunciaremos a nuestras convicciones, nunca, todo lo contrario, -puntualizan- nos reafirmamos en todas y cada una de ellas, firmes, en los valores republicanos que siempre hemos defendido y en la inequívoca determinación de seguir adelante, al servicio del país".

Ante las reacciones surgidas dentro del independentismo por el encarcelamiento de líderes y la aplicación del artículo 155, Junqueras y Rovira señalan que "es comprensible que estos días centenares de miles de catalanes, millones, sientan rabia y tengan la tentación de traducir en ira su indignación". "Os pedimos que no os dejéis provocar, que no nos dejemos arrastrar por la impotencia hacia un escenario de creciente confrontación, que es lo que persiguen el PP y sus aliados", avisan. "Son los ciudadanos los que tienen que decidir democráticamente el futuro de Cataluña", recalcan y no "el autoritarismo de un Estado corrupto que, no sólo no sirve a la ciudadanía de Cataluña, sino que no duda, conscientemente, en perjudicarla".

Por lo que respecta a los próximos pasos a dar, afirman que "seguiremos adelante, recuperando en primera instancia las instituciones usurpadas, trabajando para ampliar la base social, hablando con todos y manteniendo la mano tendida al conjunto de nuestra sociedad".