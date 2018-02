Santiago Segura, a Risto Mejide: "España sigue siendo Torrente y eso me abochorna"

¿Cómo somos los españoles? ¿Cómo dicen que somos? ¿Cómo creemos ser? Estas fueron algunas de las cuestiones que Risto Mejide puso sobre la mesa este domingo en el último Chester de la temporada.

Precisamente para hablar de tópicos españoles contó con Santiago Segura, el conocido actor y cineasta que tanto éxito ha cosechado con la saga cinematográfica Torrente. "Ya hemos visto la película diez mil veces y sigue provocándonos risa", dijo el publicista después de visualizar un vídeo del extravagante agente.

Santiago Segura explicó entonces que se trataba de un personaje que los españoles tenían muy interiorizado porque han visto alguna vez a alguien como Torrente. "Un taxista, un cuñado, un vecino…".

"Antes me parecía que era muy gracioso porque pensaba que era una cosa extinta y de repente miro para atrás y veo que está muy vigente", aseguró. "España sigue siendo Torrente y eso me abochorna".

Y continúo diciendo lo siguiente: "Es difícil que nuestra generación se recicle, pero que un tipo de 20 años sea machista me parece terrible".

"El chaval de 20 años también podría echarte a ti la culpa por educarle así", le recordó entonces Risto a Segura. "Pero yo no soy profesor. Yo quería entretenerte. Cuando me dieron el Goya a director novel dije: 'niños, cuando crezcáis no seáis Torrente'. La gente se reía, pero yo lo decía totalmente en serio".

Y añadío: "Es como Homer Simpson. Es para reírse, pero ¿quieres que se case con uu hija o que sea tu vecino? No".