Paula Vázquez se desahoga en 'Salvados': "Les pegaría un cabezazo y les rompería la nariz"

Este domingo, Salvados arrojó luz sobre el acoso que reciben los famosos en redes sociales. Para tratar este espinoso asunto, el programa de laSexta contó con testimonios de algunos afectados, como Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, o Paula Vázquez.

Y es que la presentadora de Cero mantiene un perfil muy activo en las redes, un pasatiempo que de vez en cuando le vale para recibir críticas totalmente destructivas. De acuerdo con esto, Jordi Évole quiso saber cuál era la reacción de Paula ante insultos y ataques de los denominados 'haters'. "Cuando lees un mensaje así, ¿tienes miedo?", le preguntó el presentador de laSexta.

¿La respuesta de Paula Vázquez? "Miedo no, tengo mucha rabia. Me gustaría pegarles, no lo puedo evitar. Al final denunció, pero me dan ganas de darle un cabezazo y romperle la nariz".

Sobre este tipo de ataques, Évole recordó que, quizás, había personas que pensaban que los famosos, por el simple hecho de serlo, ya podían recibir todo tipo de insultos y amenazas. "Lo del precio de la fama...¿En qué clausula? ¿En qué contrato? Hay una cosa que se llama respeto. Todos somos iguales ante la ley, lo dice la Constitución".

Además, Paula también confesó que no creía que la sociedad fuera tan odiosa: "Estamos siendo muy odiosos. No sé qué parte tiene de culpa el anonimato, que ha descubierto lo que éramos, o que realmente se está poniendo tanta gasolina que al final esto huele a quemado".