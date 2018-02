estamosaquí: acción reivindicativa de mujeres artistas en ARCO

Hace diez días, una conocida artista visual española anunciaba en su cuenta de Facebook que estaba organizando una acción colectiva para "hacernos visibles (las mujeres) en el ámbito cultural, una acción que llevaremos a cabo en los próximos días en Madrid". Pedía la colaboración y adhesiones de otras mujeres y, sobre todo, discrección para que la acción tuviera éxito. El lugar elegido era la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO y el día señalado, hoy miércoles, jornada inaugural de la feria.

"Somos un grupo de mujeres que queremos hacernos visibles en el ámbito de la cultura, en los circuitos oficiales de la cultura. Cada año, las cifras de la feria nos demuestran que no estamos suficientemente representadas y queremos hacernos visibles", explica a la Cadena SER una de las dos organizadoras de la acción, que ha pedido anonimato. Y añade: "las mujeres no estamos ni en los museos, ni en las galerías, tampoco en el poder de los cargos dentro del circuito artístico, y es paradójico porque somos más estudiantes de Bellas Artes, pero no estamos ni en los concursos ni en las becas: los que tienen el reconocimiento y los premios son los artistas varones, no las mujeres".

Carlos Urroz, director de ARCO / Fran del Olmo (EFE)

La acción lleva como lema el hashtag #estamosaquí y, aunque no revelan los detalles por miedo a que sea impedida por la organización de la Feria, se realizará durante la mañana, en uno de los dos pabellones de ARCO, con la intervención de varias decenas de mujeres artistas, venidas de distintos lugares de España. Sin embargo, esperan mayor apoyo y difusión en redes sociales, ya que el acceso hoy a la feria está restringido a profesionales.

"Queremos que se nos vea", dice la organizadora, además de "poner el debate sobre la mesa y generar una llamada de atención sobre este aspecto. En el imaginario va a ser una acción que va a marcar un hito y va a crear una imagen muy representativa de lo que estamos reivindicando".

En un documento de trabajo que la organización facilita a quienes se adhieren a la iniciativa, denuncian que "las mujeres no sólo han sido excluidas de la historia sino también del Arte con mayúsculas. No figuran en los libros, ni tampoco en los museos. El Prado tiene cuatro obras de mujeres expuestas y ha realizado sólo una exposición individual a una mujer artista en sus 200 años. Según los datos recogidos por la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV), ARCO 2017 cerró con una cifra escalofriante de participación femenina: tan sólo 5 de cada 100 artistas eran mujeres españolas. Esta escasa representación en los circuitos artísticos sumada a la falta de capacidad crítica para analizar las causas y proponer soluciones, genera una inercia que alimenta el olvido de las mujeres artistas".

Y concluyen las organizadoras: "#estamosaquí es positiva porque no se queda sólo en señalar que no estamos, sino que nos hace visibles en ese espacio, ARCO, brindando la posibilidad a las personas de acercarse a las artistas y entablar conversación con ellas para conocer su trabajo e intercambiar opiniones; #estamosaquí es colectiva porque nos tiene en cuenta a todas, es un canto conjunto a la sororidad; #estamosaquí por las artistas silenciadas a lo largo de la historia, por las que estamos hoy en activo y por las que estarán el día de mañana.

No será la única acción en ARCO que reivindique la visibilidad femenina en el arte. Un día después, el jueves 22, la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí de Córdoba buscará crear en la feria una "marea feminista" con tres proyectos de instalación y performativos a cargo de mujeres. La presidenta de la fundación, Marisa Ruz, explicaba en una rueda de prensa que acuden a ARCO bajo el nombre 'Arte, Mujeres y Futuro' y con el trabajo de tres artistas: Nieves Galiot, Lola Guerrera y Verónica Ruth Frías. La obra de esta última, 'I am a woman' hará que más de treinta mujeres artistas recorran ARCO portando eslóganes y mensajes feministas.