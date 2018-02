Juan Cruz y Vargas Llosa: toda una vida de preguntas

Ahí estaba sentado alguien tan parecido a Mario Vargas Llosa que costaba creer que estuviera allí, en primera fila, acompañado de su pareja, ahuyentados los incómodos flashes y frente a unos periodistas y escritores que tenían que hablar necesariamente de él, de su obra y de su pensamiento y, ¡cómo no!, de su carácter.

En realidad, ese hombre alto, de pelo blanco y maneras de patricio sí era Mario Vargas LLosa, que como ya se sabe es Nobel de Literatura, pensador que en un tiempo ya lejano se atrevió con la política, y también, periodista.

Esto ha dado ventaja al peruano, porque así no ha tenido que contestar a las preguntas que otros periodistas han lanzado al aire sabiendo que no tendrían respuesta. Aunque de haberlo tenido que hacer, no hubiera tenido problema alguno en expresar a tumba abierta sus ideas.

De preguntas ha ido esta tarde, en la que se ha presentado precisamente un libro sobre entrevistas, las que le ha hecho a lo largo de los años otro periodista, escritor y editor, Juan Cruz. Entrevistas con Mario Vargas Llosa, se titula ese volumen que ha editado Deliberar.

Quienes se han prestado al juego de Juan Cruz (hablar de cómo llega uno a entrevistar a Vargas LLosa), han destacado que su libro es esencial para conocer la evolución ideológica, literaria y vital del escritor peruano (también la del propio autor, Juan Cruz). Y que Mario Vargas LLosa es generoso en sus respuestas porque tiene la capacidad de convertir las preguntas en reflexiones que "nunca decepcionan" aunque para ello, se deba “tocar de oído” porque los tópicos están fuera de lugar. "Hay que tener cintura de futbolista, pero lo más grato es que de cualquier pregunta saca petróleo", según Carlos Donés.

El libro sobre Mario Vargas Llosa es en opinión de Javier Rodríguez Marcos"un poco el making-off" del trabajo desarrollado durante años por Juan Cruz, "hecho con el cariño del amigo y la idolatría hacia el autor", según Raúl Tora.

Pero no sólo se ha hablado de la trayectoria literaria, política, ideológica y vital del Nobel, porque la velada ha tenido una derivada implícita y por ello, imposible de evitar. La conversación ha versado del oficio de informar. O por mejor decir, del arte de entrevistar. Y ahí, Juan Cruz ha llevado ventaja porque no es que haya sido el editor de Vargas Llosa, es que le ha acompañado en momentos clave de su vida y por lo tanto, saber reconocer con penetrante olfato la generosidad de sus respuestas.