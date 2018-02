El central del Deportivo Raúl Albentosa ha defendido este mares los planteamientos de su entrenador, Clarence Seedorf, y ha lamentado que en el terreno de juego no hayan tenido por ahora el resultado deseado. "Me jode muchísimo la porquería que hacemos", ha asegurado en una conferencia de prensa.

El Deportivo firmó dos derrotas por la mínima ante el Betis y el Alavés en los primeros partidos de Seedorf como entrenador y Albentosa ha asegurado que al equipo le pesa el aspecto anímico.

"No es cuestión de que no quieras o no sepas, es más anímico. Yo por lo menos tengo sentimientos y me jode muchísimo la porquería que hacemos al final, porque los noventa minutos están trabajados por la semana, pero al final no haces el golito que te da confianza, ni tienes esa pequeña dosis de fortuna. Ahora mismo necesitamos eso", declaró.

Albentosa advirtió de que el equipo lleva "ya varios partidos jugando finales" y el viernes afrontará otra ante el Espanyol. "Todo el mundo trabaja para luego plasmarlo el fin de semana en el examen y no lo estamos haciendo y estamos jodidos", indicó.

Una cuestión anímica

El central afirmó que lo que cambió entre la primera parte del encuentro con el Alavés y la segunda, en la que los coruñeses encajaron el gol que les llevó a la derrota, tuvo que ver con una "cuestión anímica" y también de eficiencia, porque los datos demuestran que corrieron "más".

"Hacía tiempo que no estábamos tan compactos y compenetrados en lo defensivo y ofensivo como en la primera parte. A raíz del gol nos venimos un poco abajo mentalmente. Lo mental en estas situaciones es lo que te va a hacer salir de ahí", comentó.

Albentosa explicó que le gustaría no saber lo que hacen sus rivales directos, pero admitió que los resultados de los demás implicados en la batalla por la permanencia les ayudan a mantenerse "vivos".

"El tema es que van pasando las jornadas y tú no vas sacando los puntos", añadió el central, que defendió el cambio de técnico en el Deportivo: "Lo positivo es que desde que ha venido este entrenador hay otro plan y ante el Betis se vio que pudimos haber sacado mucho más de lo que sacamos y el otro día pudimos tener la fortuna de meter alguna de las que tuvimos".

El nuevo técnico

De Seedorf dijo que incide, "sobre todo, en el orden", algo que coincide con la forma de ver el fútbol del propio Albentosa. "Es lo principal. A veces equipos con poca calidad solo con orden ganan partidos", manifestó el jugador blanquiazul, quien señaló que cree en el técnico y el "camino" que les está mostrando.

Albentosa comentó que su próximo rival, el Espanyol, "tampoco está en buena situación en la tabla, pero tiene un gran equipo", y dijo que lograr la permanencia "no sería una hazaña", sino "lo que tiene que hacer" el Deportivo, ya que es el objetivo de la temporada.