Así ha sido el directo del Chelsea - Barcelona

90+2'| Final del partido. El Barcelona ha conseguido el empate en el único fallo del Chelsea, que ha sabido aprovechar casi todas las contras y ha dado más que un susto a los de Valverde. El Barcelona ha conseguido un respiro para la vuelta en el Camp Nou ante un muy buen Chelsea. Chelsea 1 - Barcelona 1.

90' | Dos minutos más para el final del partido. El Chelsea lo sigue intentando pero el Barcelona no se la juega más.

85' | Están las cosas tensas en Stamford Bridge. Amarilla a Morata por quejarse sobre un balón que se va por la línea de fondo.

83' | Segundo cambio de Conte: Sale Fabregas y entra Drinkwater.

82' | Cambio en el Chelsea: sale Pedro y entra Morata

79' | Amarilla para Rüdiger por una entrada muy fuerte sobre Sergi Roberto. El aleman ha metido el cuerpo para tirar al catalán.

77' | Amarila a Suárez por quejarse al colegiado. El uruguayo pide que se pite un penalti sobre él antes del gol.

76' |¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAA!!!! Iniesta interrumpe el pase de la zaga y se la pasa a Messi. Courtois, mal situado, no llega y el argentino pone el primero desde la frontal. Erro defensivo del Chelsea que sale caro. Chelsea 1 - Barcelona 1.

74' | Menuda contra ha tenido el Chelsea. Hazard se libra de todos y William es derribado.

70' | Willian pide asistencia médica por un balonazo en la cara. El delantero amenazaba la portería de Ter Stegen después de coger otra contra cuando Piqué despeja y le da en la cara.

66' | Lo intentan Messi, Iniesta y Suárez, pero el Chelsea baja y despeja todo.

61' | ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CHELSEA!!!!! Willian adelanta a los blues con un disparo raso buenísimo desde la frontal que roza el palo y al que Ter Stegen no reacciona. Chelsea 1 - Barcelona 0

58' | Lo vuelve a intentar Suárez él solo mareando a la zaga blue, pero al final la despejan.

52' | Suárez en el área pequeña rodeado por tres defensas y tira raso y lo desvía Courtois. Primera acción del uruguayo.

51' | Calienta Morata en el Chelsea.

48' | Iniesta le pega con la zurda pero se va desviada.

45' | Empieza la segunda parte. Todo por decidir todavía en Stamford Bridge.

45' | Se acabó la primera parte. El Chelsea ha empezado más fuerte, pero después de los primeros diez minutos el Barcelona se ha hecho con el balón para no soltarlo el resto del partido. Los de Conte han sabido aprovechar las contras y ha habido tres tiros que casi les adelantan en el marcador.

42' | ¡Otra!Córner para el Chelsea que remata Hazard y roza el larguero. Los tiros a puerta de los blues empiezan a poner muy nervioso al Barça.

40' | ¡UY! ¡La ha tenido el Chelsea! Otro palo de Willian.

37' | ¡Uy! Córner que saca Rakitic y remate de Piqué de cabeza que se va desviado. El defensa se queja de un agarrón de Rüdiger.

34' | Conte se vuelve loco por una falta de Rakitic que interrumpe una contra muy buena para los blues.

32' | ¡Uy! Ocasión para el Chelsea. Hazard pilla una contra muy peligrosa, al Barça le da tiempo a bajar y Willian dispara pero da al palo.

30' | Marcos Alonso la tira, supera la barrera y el tiro se topa con Ter Stegen.

29' | Amarilla para Rakitic por un mínimo contacto a William cuando subía. Peligrosa falta.

26' | Paulinho centra al área pequeña pero Coutois la bloquea.

23' | Iniesta se la intenta poner a Messi en el área pero el argentino no llega.

22' | Agarrón de Rudiger a Paulinho y falta. Conte se pone nervioso en la grada.

19' | 78% de la posesión para el Barcelona. El Chelsea ha empezando creando más peligro pero la situación ha cambiado.

16' | ¡Uy! Susto para el Chelsea. Messi se la pone a Paulinho, el brasielño cabecea pero se le va fuera.

12' | Hazard ha creado peligro en el área librándose de Paulinho pero la zaga la tira fuera.

11' | El Barça lo intenta arriba con una jugada de Messi pero el Chelsea la echa fuera.

08' | Busquets libra una de Willian y córner para el Chelsea. Lo saca Willian y Rudiger remata a la derecha de Ter Stegen. Segundo susto para el Barça.

04' | ¡Primera del Chelsea! Los blues aprovechan las contras y un disparo de Hazard buscando la escuadra pasa por encima del larguero.

02' | Messi intenta la primera: la pone en el segundo palo pero no hay nadie

20:47 h | ¡Empieza el partido! Dos minutos de retraso en Stamford Bridge

20:43 h | ¡A puntito de empezar! Los jugadores salen al campo

20:30 h | 15 minutos para el gran encuentro. Los jugadores ya están en el césped calentando.

20:15 h | Ya estamos con el Chelsea - Barcelona. La narración, como siempre, correrá a cargo del gran Lluis Flaquer.

20:00 h | A punto de comenzar 'Carrusel' con Dani Garrido y todo el equipo de deportes de la Cadena SER.

19:50 h | ¿Cuál será el planteamiento del Chelsea? Esta es la visión de Bruno Alemany, experto en fútbol internacional de la Cadena SER: "Cesc llevará la manija, acompañado de Kanté. Previsiblemente Willian presionando a Busquets. Arriba, los tres más rápidos. Hazard de falso '9', veremos si saca de zona a Piqué hacia la izquierda"

19:44 h | ¡Ya tenemos el XI del Chelsea! Conte juega sin delantero puro: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Fàbregas, Kanté, Alonso; Willian, Hazard, Pedro.

19:30 h | Este es el once del Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho; Luis Suárez y Leo Messi.

19:20 h | "Sabemos que no va a ser fácil. Conozco a todos sus jugadores y sé que es un equipo muy organizado, que trabaja muy bien todos los detalles. Nos van a complicar muchísimo las cosas y tenemos que estar preparados", declaró Rakitic en la rueda de prensa previa al duelo, celebrada en el estadio de Stamford Bridge.

19:10 h | Todos recordamos aquel golazo de Iniesta en Stamford Bridge. Fue en 2009 en una eliminatoria que parecía decantada para el Chelsea pero que cayó del lado blaugrana con un gol para la historia del de Fuentealbilla.

18:45 h | "Este año los equipos de la Premier League están en un gran estado de forma. Era lo lógico, ya que estos clubes tienen una liga tan potente. Ahora tenemos en cuenta que nos estamos enfrentando al vigente campeón de la Premier", dijo por su parte el técnico del Barcelona Ernesto Valverde.

18:30 h | "Estamos hablando de un grandísimo encuentro, un gran desafío para nosotros, ya que nos enfrentamos a un equipo fantástico, uno de los mejores del mundo. No será fácil porque jugamos ante un club fabuloso, con grandes jugadores: Messi, Suárez, Iniesta...", dijo Conte en la rueda de prensa previa al duelo este lunes.

18:00 h | El Chelsea fue segundo de su grupo, en el que también estaba el Atlético de Madrid. Ante los rojiblancos ganó en el Wanda Metropolitano (1-2) y empató en Stamford Bridge (1-1).

17:45 h | El Barcelona llega a la eliminatoria como líder de la Liga y finalista de la Copa. En la primera fase acabó también primero de su grupo por undécima temporada consecutiva.

17:30 h | Dentro de poco más de tres horas tenemos uno de los grandes partidos de la semana en Europa: el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el F.C. Barcelona.

La previa del Chelsea - Barça

El Barcelona se enfrentará este martes al Chelsea en octavos de final de Champions. Los de Valverde, después de su buena racha en Liga, se encararán a los 'blues' a las 20.45 en Stamford Bridge. El enfrentamiento será retransmitido en directo en Carrusel Deportivo.

Los de Valverde, que llegan con la confianza de Liga y la Copa, tendrán que encarar a un Chelsea desesperado. Los 'blues' necesitan hacerlo bien en la Champions para recuperar la confianza: en cuarta posición en liga, habiendo encadenado las derrotas ante el Watford (4-1), Bournemouth (0-3) y Arsenal (2-1), fuera de la Copa y en cuartos de la FA Cup.

Uno de los ases en la manga de Conte para superar al Barcelona es la vuelta de Marcos Alonso. El delantero no ha jugado desde el 31 de enero debido a una por lesión muscular. Los nombres de Oliver Giroud, con posible titularidad, y Álvaro Morata como líder del ataque también suenan para el encuentro.

El Barcelona se presenta con una situación muy distinta. Sabe que los goles del martes serán decisivos y desde una posición muy cómoda en Liga -a siete puntos del Atlético- y en la final de la Copa, los azulgranas no tienen tanta presión para la Champions. Sin embargo, el encuentro contra el Eibar, que pudo plantarle cara al gigante (0-2), pudo desinflar la confianza azulgrana.

Valverde no se ha mostrado muy optimista frente al encuentro. "Cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea. Tiene las mismas cualidades que tenía el año anterior. Su comienzo de año natural no ha sido tan bueno pero se está rehaciendo, tienen a Hazard o Morata, tienen un bloque que juega de forma especial pero muy trabajador. Lo hace difícil en cualquier momento", recalcó en rueda de prensa.

El Barça tiene experiencia más que sobrada de jugar ante grandes conjuntos que se ha empequeñecido en el Camp Nou y que con murallas amontonando jugadores se han encerrado en su portería impidiendo a los azulgranas un gol ganador. Y el Chelsea, como otros rivales ingleses, ya han practicado esta estrategia que tan malos resultados en ocasiones le ha dado a los barcelonistas.

Por lo tanto, el gran premio para los de Ernesto Valverde mañana en el campo del Chelsea pasa por salir con ventaja que obligue a su rival a apostar por el ataque en el Camp Nou.

Para el partido de este martes, el Barça no podrá contar con el brasileño Philipe Coutinho, que deberá ver en el graderío o por la televisión el recorrido que tenga su equipo en la Champions, competición en la que este curso ya ha jugado con el Liverpool, hecho que le impide volver a alinearse en otro equipo en la misma temporada. El portugués Nélson Semedo, por sanción, también se ha quedado en Barcelona.

Valverde sacará al equipo de gala, con la única duda de si el francés Ousmane Dembélé estará en el once titular o el Barça sacará un centro del campo de cuatro jugadores. Se da por sentado que el peso del partido lo tendrá el equipo barcelonista, por lo que las bandas serán una opción más que recurrente para el juego azulgrana.

La creatividad del capitán Andrés Iniesta está asegurada en el equipo titular. Él es el protagonista de uno de los momentos que los culés recuerdan con más emoción. Fue en la vuelta de octavos de 2009. El Barcelona consiguió el pase en el descuento con un golazo de Iniesta desde la frontal del área. Años después ese gol y ese partido son recordados como el 'Iniestazo'.

También es seguro que estarán esta noche Sergio Busquets e Ivan Rakitic, quedando la duda de si existe un cuarto centrocampista y si esta plaza será para José Paulo Bezerra, 'Paulinho'. La 'obligada' alineación del centrocampista Sergi Roberto en el lateral derecho, impide al jugador catalán sumarse a una zona del campo que cuando la ha habitado ha sido un mimbre destacado para su equipo.

Messi regresa a un escenario que le es muy conocido pero que no se le da nada bien. Y es que el argentino no le ha hecho ni tan siquiera un gol a su rival de este martes. No hay equipo ante el que ‘La Pulga’ haya jugado más minutos, 655, sin hacer gol que el Chelsea.

En el Chelsea, el defensa David Luiz sigue en el dique seco y se perderá el duelo de mañana, lo mismo que el centrocampista Timoué Bakayoko. La ausencia del volante galo, uno de los futbolistas más criticados por la afición este curso por su pobre rendimiento, podría hacer cambiar el esquema a Conte, que abandonaría el 3-5-2 que tanto ha empleado este curso y apostaría de nuevo por el 3-4-3.

El brasileño Willian, tras su exhibición el pasado viernes ante el Hull, apunta al once, en el que también estará la estrella de este Chelsea, Eden Hazard, y un antiguo conocido de la afición azulgrana, como es Cesc Fàbregas.