El irónico vídeo que refleja la situación del castellano en Cataluña

"¿Dónde he aprendido a hablar castellano?" Con esta pregunta, el actor Pol Gise presenta un irónico vídeo, que ha compartido a través de YouTube y sus redes sociales, en el que ironiza sobre la situación del castellano en Cataluña. Un vídeo, que ya cuenta con más de 90.000 reproducciones en YouTube, que llega en pleno debate sobre si los padres de los alumnos catalanes podrán escoger el catalán como lengua vehicular.

Este lunes, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguraba que el Gobierno pondría una casilla lingüística en la preinscripción escolar en Cataluña, ahora que tiene las competencias por la aplicación del 155, para que los padres puedan elegir la lengua vehicular en la enseñanza (todo en catalán o un 25% de las horas en castellano). Por esa misma razón, el actor ha subido un vídeo ironizando sobre el tema.

"He recibido toda clase de insultos por el simple hecho de hablar en catalán y ser catalán"

En declaraciones a Cadena SER, Pol explica que el hecho de que hayan dicho durante los últimos días que en Cataluña no se enseña a hablar en castellano y que hubiera gente que se lo creyese le impulsó a hacer el vídeo: "Ya que eso es no es verdad, intento demostrarlo al resto de personas desde un punto de vista cómico."

Tras ser preguntado sobre si ha presenciado alguna situación en la que le hayan faltado el respeto por ser catalán, el actor ha explicado que en sus vídeos ha recibido insultos por hablar en su idioma: "Siempre que he hecho algún vídeo de humor en catalán he recibido toda clase de insultos por el simple hecho de hablar en catalán y ser catalán."



"Por suerte no era la mayoría de mi audiencia, ya que a mi me siguen personas de todas partes de España. La mayoría de personas son muy respetuosas y casi siempre muestran interés en el idioma. Cuando no entienden alguna palabra me lo dicen y les respondo, pero el hecho de que un 30% de los comentarios fueran insultos, sin yo haber hecho nada malo, me parecía muy injusto", explica el actor.

¿Dónde he aprendido a hablar castellano?

"Hola, me llamo Pol y llevo dos noches sin poder dormir". Con esta frase, el actor, que cuenta con su propio canal de YouTube, se pregunta cómo ha podido aprender castellano si es catalán, vive en Cataluña y estudia en la misma comunidad autónoma: "Os juro que no lo sé".

El joven, que mantiene un tono irónico durante todo el vídeo, se sorprende por saber hablar castellano, a pesar de que emplea el catalán en su día a día: "Todo el mundo sabe que en Catalunya el castellano se discrimina completísimamente". De hecho, Gise confiesa que le ha preguntado a su madre si en alguna ocasión le apuntó a clases clandestinas de castellano cuando era pequeño.

"Igual es porque es mentira y estáis desinformados"

Tras hacer sus cábalas para entender por qué sabe castellano si vive en catalán, Pol Gise explica que el problema es que tal vez sea mentira que en Cataluña se discrimine al castellano y que la sociedad esté desinformada: "Igual es que todo mentira y los que os lo crees es porque estáis desinformados".

Al final del vídeo, Pol Gise se despide con un 'Adeu'. No sin antes explicar que significa 'adiós' en castellano: "A ver si se van a pensar que les he insultado en catalán". Un vídeo que ha logrado una gran repercusión en apenas unos días y que ha servido para denunciar que en Cataluña no se discrimina al castellano. Respecto a su repercusión, Gise asegura que "sigue flipando": "No paro de hacer entrevistas y mis redes sociales están que arden. Pero estoy contento de haber subido el vídeo y de la repercusión."