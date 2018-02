Oxfam investiga otras 26 nuevas denuncias por conducta inapropiada

En los últimos 10 días, 7.000 personas han cancelado sus donaciones regulares a Oxfam, según afirma Mark Goldring, director ejecutivo de la organización. Desde que se supo que algunos trabajadores de la ONG habían participado en encuentros con prostitutas tras el terremoto de Haití en 2010, el Gobierno del país ha decidido lanzar una investigación sobre el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales que operan allí.

Goldring ha declarado este martes en el Parlamento británico y ha informado de la llegada de 26 nuevas denuncias por casos similares, donde 16 de ellas tuvieron lugar en países donde Oxfam colaboraba. Según ha explicado, la fecha de las querellas varían: algunas se refieren a hechos más recientes y otras a hechos con más antigüedad. "Se trata de un periodo amplio, no estoy hablando de casos recientes". Y afirma que son casos donde los denunciantes no recurrieron a tiempo. "Queremos de verdad que las personas denuncien los hechos estén donde estén y sean de cuando sean. Algunos de estos casos están relacionados con Reino Unido, otros están relacionados con nuestro programa internacional", ha señalado.

Aparte de estas declaraciones, Goldring ha pedido perdón por la respuesta que dio en una entrevista al diario 'The Guardian' cuando, ante las críticas recibidas por el escándolo de la ONG, dijo que la fundación estaba siendo atacada como si "hubiéramos matado a bebés en sus cunas". También se ha disculpado por haber declarado que este bullicio le había dejado "seis noches sin dormir" y compararlo con el sufrimiento de las mujeres de Haití. "No debería haber dicho esas cosas. Mi primera preocupación son las mujeres de Haití y todo aquel que se haya visto afectado por el programa de Oxfam. No debería haber puesto mi descanso, o la falta de él, en el dominio público".

Haití abre una investigación

Tras estas acusaciones, el Gobierno de Haití pide que todas las organizaciones benéficas que operan en el país revelen información acerca de posibles conductas sexuales inapropiadas durante sus misiones en el país. El presidente haitano, Jovenel Moise, considera que este escándolo era solo la punta del iceberg y solicita que se realicen investigaciones sobre Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones que ayudaron tras el terremoto. "Se ha lanzado una investigación sobre el funcionamiento de todas las organizaciones no gubernamentales, con respecto a los delitos y abusos sexuales", según Aviol Fleurant, Ministro de Planificación y Cooperación Externa de Haití.

Fleurant se reunió este lunes con trabajadores de Oxfam, quienes le entregaron una copia de un informe interno de 2011 que afirma que el exdirector de la organización benéfica británica admitió haber mantenido relaciones con prostitutas. El propio Roland Van Hauwermeiren explica en una carta "nunca organicé fiestas sexuales o visité burdeles en Haití", pero reconoce haber tenido una breve relación sexual en su casa con una mujer local a la que conoció después de darle leche y pañales a su hermana pequeña para su familia, negando cualquier contraprestación monetaria.

El ministro haitiano ha declarado a Reuters su malestar con la organización por haber ocultado los casos a las autoridades. "De acuerdo con la ley, alguien que tenga conocimiento de la perpetración de un crimen está obligado a alertar a las autoridades más cercanas", alerta el Gobierno haitiano.

Otra de las investigaciones que se está llevando a cabo se centra en unos informes, negados por Oxfam, de que una de las prostitutas era menor de edad, según Fleurant. Por su parte, en las declaraciones ante el Parlamento británico, el director Goldring, ha afirmado que no han encontrado pruebas de ello y dice que "Oxfam ha hablado con todas las mujeres implicadas que ha podido encontrar y todas eran mayores de 18 años".