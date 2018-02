Anna Gabriel anuncia que se queda en Suiza y no irá a declarar al Tribunal Supremo

Anna Gabriel no acudirá este miércoles a su cita en el Tribunal Supremo. La dirigente de la CUP, que se encuentra en Ginebra, ha decidido quedarse en Suiza porque cree que así defenderá mejor sus derechos. Ha concedido una entrevista al periódico suizo Le Temps donde afirma que ha tomado su decisión porque cree que no iba a tener un “juicio justo en mi país”.

“No iré a Madrid”, titula el periódico. "Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos. Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado", explica Gabriel.

Gabriel se desplazó el fin de semana a Ginebra y este mismo martes hay prevista una rueda de prensa de la CUP en Barcelona para explicar la estrategia de defensa de la exportavoz 'cupaire' en el Parlament.

Defensa pacífica del independentismo

En la entrevista, el diario pone en contexto a sus lectores diciendo que Anna Gabriel es considerada por la Guardia Civil una "activista feroz". "La acusan de haber participado en un consejo de dirección de la rebelión independentista y de haber alentado a la población a la desobediencia", se lee en el texto. En su defensa, la exdiputada afirma que ella siempre ha defendido el independentismo, pero siempre "pacíficamente".

"Cuando vi el destino de algunos de mis colegas que están en prisión desde diciembre, me di cuenta de que debía irme. No soy la única en arriesgarme a ir a la cárcel, el resto del Govern está amenazado", ha explicado, en referencia a los consellers cesados en prisión preventiva, y ha considerado que será más útil a su movimiento desde el extranjero que desde la cárcel.

Ha asegurado que "la cuestión de Catalunya debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión", y sostiene que el Gobierno central no actúa ante la violencia de grupos fascistas.

Asimismo, lamenta que "maestros, policías, políticos e incluso meros electores" también están siendo investigados por su papel en el proceso soberanista catalán.