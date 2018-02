Carolina Marín se colgó el pasado fin de semana una nueva medalla al cuello. La de bronce en el Campeonato de Europa por Equipos Femenino. Este miércoles, en SER Deportivos, la número uno del mundo quiso hablar sobre ese nuevo logro.

Lo primero que quiso fue pedir perdón por lo que dijo ayer en la recepción en el CSD. "Me hubiera gustado conseguir un oro o una plata mínimo. Hemos logrado una de bronce y no nos conformamos. Os incito a que en dos años podamos luchar por la medalla de oro", dijo Carolina Marín durante el recibimiento que recibió el equipo español en el Consejo Superior de Deportes.

"Quería pedir perdón porque ayer no me expliqué como quería. Quiero decir que a nivel de selección no sé si se ha hecho todo lo que se podía hacer en cuanto a planificación porque conozco el potencial que hay en el bádminton español y no tengo duda de que el rendimiento puede ser más de lo que hay a día de hoy", dijo primero.

"Yo soy ambiciosa y quiero más"

"Y también que hace dos años, con el antiguo seleccionador, se nos plantearon una serie de retos como selección y creo que no los hemos sabido resolver como podíamos haberlo hecho o no se ha sabido mantener esa continuidad. Porque yo al final soy muy ambiciosa y quiero más. Como el año pasado conseguimos el bronce, éste me hubiese gustado mínimo haber conseguido una plata", continuó la número uno del mundo.

"Está claro que ambición tanto mía como la de todo el equipo la hay y esperemos que en dos años vayamos a por esa medalla de oro", dijo también la andaluza.