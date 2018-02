Fernando Torres pierde peso en el Atlético

Fernando Torres se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la agenda del Atlético de Madrid un día antes del partido de los rojiblancos ante el Copenhague para ratificar su pase a los octavos de final de la Europa League tras la victoria en la ida por 1-4.

Su protagonismo se lo ha dado el técnico Diego Pablo Simeone, que este miércoles ha sido preguntado por el futuro del delantero. "Usted ha hecho todo lo posible para que eso ocurra ¿Estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres?", le preguntaron. "Pero no entiendo la comparación. ¿Qué buscas con la comparación?", contestó el argentino Simeone. "Me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Torres también continuase la próxima temporada", insistió la periodista. "No", respondió el Cholo.

Los datos demuestran que Fernando Torres entra cada vez menos en este Atlético de Simeone, especialmente desde que pudo empezar a poner al hispano-brasileño Diego Costa y desde que el francés Kevin Gameiro ha vuelto a encontrarse con el gol. El ídolo de la afición rojiblanca ha participado en 27 encuentros. Ha sido titular en 9 -una tercera parte- y solo en cuatro ha disputado los 90 minutos. En 8 partidos, su participación supera los 60 minutos.

El 'no' tajante de Simeone sobre Torres "Me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuase la próxima temporada", insistió la periodista. "No", respondió el Cholo.

De titular a no jugar

El 9 empezó la temporada como titular en el primer partido ante el Girona, pero no volvió a figurar en el once hasta el primer encuentro de Copa ante el Elche un mes después. Posteriormente jugó como titular en casa ante la Roma, en la vuelta de la eliminatoria copera contra el Elche, en la derrota en Liga en Cornellà, en la ida de Copa ante el Lleida y en la vitoria en Liga ante la UD Las Palmas.

Su balance goleador de esta temporada es de cinco tantos: dos en Copa ante el Elche, uno en Liga al Alavés, otro en Copa al Lleida y el último ante la UD Las Palmas.

La llegada de Diego Costa ha hecho que se reduzca significativamente su participación. Cierto es que el de Lagarto debutó ante el Lleida con él como compañero de ataque, pero después de ese partido el atlético de Madrid ha jugado ocho en los que solo ha participado en uno.

A estas alturas de la temporada pasada, Fernando Torres había jugado algo más. Concretamente, había estado en 29 partidos (dos más que ahora), fue titular en 13 ocasiones (cuatro más) y jugó los 90 minutos en cinco ocasiones (uno más). En 13 partidos superó los 60 minutos (cinco más). Además, sumaba 7 goles.

En la campaña 2015-16, por su parte, el punta acumulaba a estas alturas 27 participaciones, otras 13 titularidades y otros cuatro partidos completos, así como 12 partidos con más de una hora sobre el terreno de juego y cuatro goles entre todas las competiciones.

Números y palabras

Más allá de los datos, las principales diferencias aparecen en la sala de prensa cuando al técnico le preguntan por Fernando Torres. A la polémica de este jueves hay que sumar la que se generó cuando al hablar de los pitos que estaba recibiendo Antoine Griezmann, el entrenador habló de todos sus delanteros y se refirió al Niño. "Vietto no logra hacer goles, no habla con nadie y lo critican, Gameiro hace pocos goles también y lo critican, Fernando [Torres] hace pocos goles pero es el ídolo del club. La gente va por sentimientos", señaló.

Aquellas palabras se leyeron desde algunos sectores como una crítica aunque pocos días después Simeone se refirió a él como un "icono" y "representante de los valores fortísimos" que tiene el club en lo que se refiere a su "sentimiento".