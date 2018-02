Pablo Iglesias, a Rajoy: "Dé la cara y traiga los presupuestos al Congreso"

"A ustedes les llaman ya Los Ilegales porque son un Gobierno que no cumple la Constitución", le ha espetado Pablo Iglesias a Mariano Rajoy reprochándole que incumpla la obligación de traer unos presupuestos al Congreso para su debate parlamentario. "Mientras ustedes estén en libertad, vengan a dar la cara y hagan su trabajo, dejen de ser ilegales", le pedía desde el escaño el líder de Podemos,que aprovechaba la debilidad de un Ejecutivo en horas bajas para recordarle su incapacidad de sumar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante las cuentas.

Un reproche que, con estrategias diferentes, le ha hecho este miércoles al Gobierno toda la oposición en la sesión de control y del que Rajoy ha salido confirmando una intención pero no un compromiso firme de someterse a una posible derrota parlamentaria si no amarra los apoyos necesarios. "Le anuncio que mi intención es presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado a tiempo, para tenerlos aprobados a finales de junio, exactamente igual que el pasado año. Entonces fuimos capaces de llegar a un acuerdo y eso fue bueno para España y muy bien valorado desde fuera", ha contestado Rajoy.

A renglón seguido, eso sí, el presidente ha dejado claro su 'plan b' al añadir que si no lograra los apoyos, España puede seguir funcionando con los prespuestos "ya prorrogados de 2017" y adoptando otros procedimientos que ya están previstos en las leyes.

Un reconocimiento implícito de que esas cuentas están en el aire por las dificultades del Gobierno para sumar a los mismos socios parlamentarios que el año pasado dieron luz verde a los presupuestos. Con el 155 en vigor el PNV no dará su apoyo y Ciudadanos, en plena pugna electoral con el PP, lo vende caro supeditándolo al cumplimiento del pacto de investidura. Una exigencia que ha aflorado de nuevo en el choque parlamentario entre José Manuel Villegas y el ministro Montoro. El número dos de Ciudadanos "ha pedido al Gobierno que cumpla", le ha reprochado su resignación de no presentar las cuentas y, una vez más, ha cargado contra el PNV, acusando al Gobierno de haberles regalado un "cuponazo" y responsabilizando a los nacionalistas vascos del bloqueo presupuestario. "Imagino que con ese regalo tendrán ya amarrados los apoyos de sus amigos nacionalistas".

Aunque comedido en el tono, Montoro no ha ocultado su irritación al recordar a Ciudadanos que tras las Navidades no ha hecho más que poner pegas. Los roces entre los socios de investidura han vuelto a ser evidentes en la sesión de control y han aflorado especialmente en el cara a cara entre el ministro Méndez de Vigo y el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta a cuenta del modelo lingüístico en Cataluña. El diputado de Ciudadanos ha acusado al Gobierno de no hacer nada para defender la enseñanza del castellano en esa comunidad autónoma, a lo que el ministro ha respondido con vehemencia acusando a la formación de Rivera de "estar desaparecidos en Cataluña tras las elecciones". "¿Dónde están ustedes?, ¿a qué se dedican?". El propio ministro se autorespondía: "Sólo a tuitear y criticar al Gobierno".

También el PSOE ha acusado a Rajoy de "hipotecar el presente y el futuro de España, con un Gobierno que no cumple su obligación de presentar los Presupuestos". Lo hacía Margarita Robles encabezando una ofensiva parlamentaria del PSOE contra el ninguneo del Gobierno a la ciencia y la investigación en España. El lance ha devuelto al hemiciclo el nombre de uno de los protagonistas de la semana: el ministro De Guindos. Margarita Robles le reprochaba haber desatendido las políticas de innovación por estar más centrado en sus aspiraciones personales al Banco Central Europeo. Rajoy se la devolvía con el caso de Elena Valenciano, y el rechazo del PSOE a respaldarla para presidir el grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo. "Eso es demostrativo del patriotismo y la inteligencia que tienen ustedes".